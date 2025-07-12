Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
Итальянский концерн Leonardo отказался открывать производство на Украине
Итальянский концерн Leonardo не стал размещать заводы на Украине
Итальянский военно-промышленный концерн Leonardo исключил открытие собственного производства на Украине, однако передаст стране пять радаров для восстановления гражданской авиации.
Итальянский концерн Leonardo не планирует открывать собственное производство на Украине, но намерен продолжать поддержку оборонной промышленности страны через партнерские проекты, передает ТАСС.
Генеральный директор концерна Роберто Чинголани заявил Corriere della Sera: «Одно дело производить на Украине, другое – делать свой вклад через другие формы сотрудничества в области обороны. Мы не предусматриваем открытие предприятия на Украине».
Он уточнил, что помощь Украине может быть обеспечена через соглашения и создание альянсов с другими компаниями, чтобы поставлять необходимые оборонные продукты. В качестве примера Чинголани привел сотрудничество с турецким производителем Baykar и немецким концерном Rheinmetall, с которыми заключены соглашения о производстве современных компонентов для танков и другой военной техники. Турецкие и немецкие партнеры частично ведут производство на Украине.
Кроме этого, Leonardo вместе с госкомпанией Enav поможет восстановить гражданское авиасообщение Украины – в частности, планируется безвозмездная передача пяти радаров для гражданской авиации.
По словам советника офиса Владимира Зеленского Александра Камышина, с 2022 года на Украине появилось около 500 оборонных компаний, в основном производящих беспилотники. Украинский оборонный сектор, по оценкам, способен производить продукции на 35 млрд долларов, однако в текущем году объем составил не более 12 млрд долларов.
Радиостанция Radio-1 сообщает, что Италия готовит очередной пакет военной помощи Украине, но детали пока не раскрываются. Украинская сторона продолжает переговоры с Италией и Францией о поставках системы ПВО SAMP-T, причем ранее Рим уже передал Киеву два таких комплекса. СМИ отмечают, что для этих систем ощущается нехватка ракет, а сами комплексы могли быть повреждены в ходе боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонной компании Leonardo призвал Европейский союз создать единую оборону.
Ранее Leonardo и немецкая компания Rheinmetall создали совместное предприятие для производства танков нового типа.