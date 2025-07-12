Итальянский концерн Leonardo отказался открывать производство на Украине

Итальянский концерн Leonardo не стал размещать заводы на Украине

Tекст: Мария Иванова

Итальянский концерн Leonardo не планирует открывать собственное производство на Украине, но намерен продолжать поддержку оборонной промышленности страны через партнерские проекты, передает ТАСС.

Генеральный директор концерна Роберто Чинголани заявил Corriere della Sera: «Одно дело производить на Украине, другое – делать свой вклад через другие формы сотрудничества в области обороны. Мы не предусматриваем открытие предприятия на Украине».

Он уточнил, что помощь Украине может быть обеспечена через соглашения и создание альянсов с другими компаниями, чтобы поставлять необходимые оборонные продукты. В качестве примера Чинголани привел сотрудничество с турецким производителем Baykar и немецким концерном Rheinmetall, с которыми заключены соглашения о производстве современных компонентов для танков и другой военной техники. Турецкие и немецкие партнеры частично ведут производство на Украине.

Кроме этого, Leonardo вместе с госкомпанией Enav поможет восстановить гражданское авиасообщение Украины – в частности, планируется безвозмездная передача пяти радаров для гражданской авиации.

По словам советника офиса Владимира Зеленского Александра Камышина, с 2022 года на Украине появилось около 500 оборонных компаний, в основном производящих беспилотники. Украинский оборонный сектор, по оценкам, способен производить продукции на 35 млрд долларов, однако в текущем году объем составил не более 12 млрд долларов.

Радиостанция Radio-1 сообщает, что Италия готовит очередной пакет военной помощи Украине, но детали пока не раскрываются. Украинская сторона продолжает переговоры с Италией и Францией о поставках системы ПВО SAMP-T, причем ранее Рим уже передал Киеву два таких комплекса. СМИ отмечают, что для этих систем ощущается нехватка ракет, а сами комплексы могли быть повреждены в ходе боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонной компании Leonardo призвал Европейский союз создать единую оборону.

Ранее Leonardo и немецкая компания Rheinmetall создали совместное предприятие для производства танков нового типа.