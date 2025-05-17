Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Глава оборонной компании Leonardo призвал ЕС создать единую оборону
Глава Leonardo Чинголани заявил о необходимости единого оборонного пространства ЕС
Топ-менеджер оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани обратил внимание на избыточную раздробленность армий и оборонных платформ в Евросоюзе, подчеркнув важность общего подхода.
Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани в интервью изданию Bloomberg призвал Евросоюз пересмотреть подход к обороне, пишетРБК.
Чинголани заявил, что Европа слишком раздроблена в вопросах обороны: каждая из 27 армий стран ЕС использует собственные платформы для истребителей, танков и вертолетов.
Он подчеркнул необходимость создания единого оборонного пространства и усиления взаимодействия между европейскими оборонными компаниями. «Мы должны проснуться», – заявил Чинголани.
Ранее в Times появлялась информация о подготовке совместного пакта по вопросам обороны и безопасности между ЕС и Британией.
Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны.
СМИ писали, что европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента на фоне возможного отказа США от поддержки.