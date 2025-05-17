  • Новость часаСостоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
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    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Эрдоган поймал Макрона за руку
    Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

    0 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    17 мая 2025, 15:20 • Новости дня

    Глава оборонной компании Leonardo призвал ЕС создать единую оборону

    Глава Leonardo Чинголани заявил о необходимости единого оборонного пространства ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Топ-менеджер оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани обратил внимание на избыточную раздробленность армий и оборонных платформ в Евросоюзе, подчеркнув важность общего подхода.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани в интервью изданию Bloomberg призвал Евросоюз пересмотреть подход к обороне, пишетРБК.

    Чинголани заявил, что Европа слишком раздроблена в вопросах обороны: каждая из 27 армий стран ЕС использует собственные платформы для истребителей, танков и вертолетов.

    Он подчеркнул необходимость создания единого оборонного пространства и усиления взаимодействия между европейскими оборонными компаниями. «Мы должны проснуться», – заявил Чинголани.

    Ранее в Times появлялась информация о подготовке совместного пакта по вопросам обороны и безопасности между ЕС и Британией.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны.

    СМИ писали, что европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента на фоне возможного отказа США от поддержки.

    16 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго, сообщило европейское издание Politico.

    По данным Politico, Евросоюз обсуждает введение новых жестких торговых мер в отношении России, передает ТАСС.

    Издание пишет, что в числе рассматриваемых вариантов – введение высоких пошлин на российские товары, а также возможность полного торгового эмбарго.

    Эти вопросы будут затронуты на предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии примут участие представители Евросоюза, Британии и Украины. Решения обсуждаются на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и введения предыдущих пакетов санкций против России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готовится утвердить новый, семнадцатый пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц из России.

    МИД России заявил о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций.

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    17 мая 2025, 14:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    16 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона

    Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил Макрона во вмешательстве в выборы

    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны, сообщает Politico.

    Симион сообщил в интервью французскому телеканалу CNews, что не уважает Эммануэля Макрона из-за его диктаторских наклонностей и «вмешательства в демократические процессы Румынии», пишет Politico.

    По его словам, французский посол в Румынии обсуждал выборы с председателем Конституционного суда, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за опасений по поводу вмешательства России.

    Симион заявил, что посол Франции объехал регионы страны, убеждая предпринимателей поддерживать его соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

    В интервью он также сравнил современную Францию с Ираном, обвинил Париж в утрате духовных ценностей и резко раскритиковал французские власти за политику в отношении детей и традиционных ценностей.

    Симион лидирует в президентской гонке от партии «Альянс за объединение румын», его основной соперник – Никушор Дан, выступающий за проевропейский курс и усиление давления на Россию. Первый тур завершился с результатом 41% у Симиона и 21% у Дана, во втором туре разрыв, согласно опросам, уменьшился.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил сдать в аренду французское ядерное оружие и разместить его в Румынии.

    Между тем разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном сократился.

    Напомним, Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав почти 41% голосов, и выступил против вовлечения страны в военные конфликты и предоставления военной помощи на Украине.

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    17 мая 2025, 10:52 • Новости дня
    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными
    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными
    @ K. Schmitt/Fotostand/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа ужесточила борьбу с наличными деньгами. Евросоюз вводит единый лимит на наличные платежи, ограничив оплату крупных покупок суммой до 10 тыс. евро.

    Отмечается, что через полтора года в Евросоюзе начнет действовать единый лимит: наличными можно будет оплатить только покупки стоимостью до 10 тыс. евро, превышающие эту сумму операции разрешены лишь безналичным способом, передает РИА «Новости».

    Многие страны ЕС уже ввели собственные ограничения, часто заметно более жесткие. Так, в Греции лимит для наличных составляет 500 евро, в Словении для юридических лиц – 420 евро, для физических лиц – 5 тыс. евро. В Словакии установлен максимальный лимит – 15 тыс. евро. Всего лимиты действуют в 19 из 27 стран Евросоюза.

    Некоторые страны G20 тоже ввели ограничения: в Австралии лимит – 10 тыс. местных долларов, в Индии – 200 тыс. рупий, в Турции – 30 тыс. лир, в Мексике ограничения распространяются на отдельные товары, например автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

    В ряде стран ЕС и G20 отсутствуют формальные лимиты, но действует усиленный контроль. В Канаде о крупных операциях свыше 10 тыс. канадских долларов необходимо сообщать налоговым органам. В Австрии, Германии, Люксембурге и Швеции покупатель обязан предъявить удостоверение личности при оплате суммы свыше 10 тыс. евро.

    В некоторых государствах, таких как Россия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Аргентина, Индонезия, США, Южная Корея, ЮАР и Япония, законодательство прямо не устанавливает лимитов, но действуют особые правила. Например, в России юридические лица ограничены лимитом в 100 тысяч рублей, а финские магазины имеют право отказываться от приема наличных.

    В России председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег в экономике, подчеркнув, что банки продолжат играть ключевую роль в управлении личными финансами граждан.

    До этого экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    16 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Посол России: Европейцам нужно спасать свою экономику

    Посол России во Франции: ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз должен думать о своей экономике, а не о новых санкциях против России, заявил посол во Франции Алексей Мешков.

    Угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны, европейцам следует думать о спасении своей экономики. Об этом ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Европейцам надо думать о том, как спасать свою экономику, а не удушать нашу», – сказал он.

    Мешков прокомментировал высказывания Франции о новых экономических санкциях против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз готовится утвердить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничения включают высокие пошлины и полное торговое эмбарго.


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    15 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Захарова посмеялась над вопросом об участии Германии в переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по Украине.

    Дипломат с улыбкой отреагировала на просьбу прокомментировать заявление правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая, передает ТАСС.

    «Заявления Берлина я видела. Пока их шаги не соответствуют политико-дипломатическому урегулированию, даже как-то странно слышать, что взрослые люди такое заявляют», – отметила она.

    Захарова также подчеркнула, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока продолжают поддерживать киевский режим.

    По ее словам, заявления Берлина, Парижа и Лондона резко расходятся с их действиями – те продолжают поставлять вооружение, выделять крупные суммы Банковой и не осуждают, а фактически поддерживают действия Киева.

    Представитель МИД отметила, что западные страны потворствуют неонацистским решениям украинского руководства, включая факты, которые, по ее словам, ведут к уничтожению прав человека.

    Она добавила, что для участия в переговорах нацеленных на мир, европейским странам необходимо изменить свою реальную политику, чтобы их заявления соответствовали их поступкам.

    Ранее Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса. Политолог оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    16 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Politico: Разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии сократился

    Tекст: Вера Басилая

    Второй тур президентских выборов в Румынии обещает острую борьбу между Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном, при этом разрыв между кандидатами сократился до минимума по итогам последних опросов, пишет Politico.

    В первом туре президентских выборов в Румынии лидер правых националистов Джордже Симион набрал 41%, а его соперник, независимый мэр Бухареста Никушор Дан – 21%. Однако последние опросы фиксируют стремительное сокращение разрыва между кандидатами: один из них, проведенный AtlasIntel, показал равенство – по 48% у каждого, а свежий опрос IRSOP впервые отдал лидерство Дану – 52% против 48% у Симиона, пишет Politico.

    «Мы фактически побеждаем. Все, что нам нужно – это честные выборы и корректная работа всех институтов, тогда мы окажемся первыми, когда подсчет голосов завершится», – заявил Симион.

    Симион выступает против поддержки Украины и отстаивает сближение с Молдавией, тогда как Дан предлагает сохранить европейский вектор и усилить давление на Россию. Эксперты отмечают, что исход во многом зависит от явки: если она останется на уровне первого тура (до 55%), шансы Симиона высоки, а если превысит 60%, преимуществом воспользуется Дан. На результат также серьезно влияет голосование румынской диаспоры, которая уже начала участвовать во втором туре.

    Оба кандидата противопоставляют себя «политической системе» и обещают перемены, однако вектор политики зависит от исхода голосования: Симион выступает за радикальный национализм и «традиционные ценности», в то время как Дан обещает сохранить курс на Европу и Запад.

    Ранее Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии и получил почти 41% голосов.

    Симион сообщил, что намерен назначить Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

    Лидер президентской гонки в Румынии выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи на Украине.

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    15 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Канцлер ФРГ сообщил о принятии санкций ЕС против России

    Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз готовится утвердить новый, 17-й пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

    Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

    Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

    Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

    Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.

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    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

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    15 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова заявила о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций

    Захарова заявила, что экономические проблемы ЕС появились из-за мифа о российской угрозе

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в ЕС с антироссийскими санкциями и политикой манипуляций европейских чиновников.

    Европейский союз спровоцировал серьезные экономические проблемы, раздувая миф о российской угрозе и вводя нелегитимные санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова пояснила: «Еэсовцы придумывают российскую угрозу, потому что этот миф и его распространение помогает отвлечь внимание собственного населения от катастрофической ситуации в экономике». Захарова отметила, что антироссийские санкции и отказ от выгодных российских ресурсов привели к этим последствиям.

    Дипломат подчеркнула постоянные манипуляции европейских чиновников в экономике и финансах, а также политизацию экономических тем – от новых парадигм до экологических факторов ради сиюминутной выгоды. По ее словам, отсутствие рыночной логики в действиях ЕС делает экономические трудности неизбежными.

    Захарова также прокомментировала незаконное использование доходов от российских суверенных активов для поддержки киевского режима, назвав такие действия «воровством, узаконенным годами и даже веками». Она подчеркнула, что помощь Украине сопровождается закредитовыванием и разграблением оставшихся ресурсов этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций и приступил к подготовке новых рестрикций. МИД России в ответ объявил о подготовке продуманных мер, которые направлены на защиту интересов российских граждан.

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    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    15 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД указал на заинтересованность Европы в продолжении конфликта на Украине

    Захарова заявила о планах ЕС поддерживать эскалацию конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны намерены не только продолжать, но и усиливать военную поддержку Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила подготовку новых партий вооружений для Киева и очередных пакетов помощи. По ее мнению, это доказывает стремление Европейского союза не только поддерживать боевые действия, но и способствовать их усилению, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что западные кураторы Киева демонстрируют солидарность с режимом Зеленского лишь на словах, в то время как на практике разрабатывают планы по дальнейшей эскалации украинского кризиса и возможной интервенции.

    Захарова также напомнила о встрече лидеров Франции, Германии, Британии и Польши 10 мая в Киеве, назвав их коалицией, желающей войны, и отметила публичность их планов по вмешательству в украинские события.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны Европы с Россией из-за Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не может быть беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

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    16 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    СВР заявила о планах ЕС и Британии разжигать национализм в СНГ

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз и Британия прорабатывают способы «постановки на поток» одиозного украинского сценария в других странах.

    По его словам, основная ставка делается на работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами, такими как этнические и конфессиональные меньшинства, женщины и молодежь, передает РИА «Новости».

    По его словам, особое внимание уделяется работе с социальными группами, которые легче всего подвергаются индоктринации – это этнические и конфессиональные меньшинства, женщины и молодежь.

    Он отметил, что действия предпринимаются под предлогом укрепления национальной идентичности, но на самом деле приводят к разжиганию локального национализма и общественно-политическому расколу.

    Глава СВР добавил, что поступают сведения об устойчивых контактах представителей Европы с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ. По его мнению, эта активность представляет угрозу стабильности и безопасности стран региона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

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