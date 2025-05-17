Глава оборонной компании Leonardo призвал ЕС создать единую оборону

Глава Leonardo Чинголани заявил о необходимости единого оборонного пространства ЕС

Tекст: Вера Басилая

Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани в интервью изданию Bloomberg призвал Евросоюз пересмотреть подход к обороне, пишетРБК.

Чинголани заявил, что Европа слишком раздроблена в вопросах обороны: каждая из 27 армий стран ЕС использует собственные платформы для истребителей, танков и вертолетов.

Он подчеркнул необходимость создания единого оборонного пространства и усиления взаимодействия между европейскими оборонными компаниями. «Мы должны проснуться», – заявил Чинголани.

Ранее в Times появлялась информация о подготовке совместного пакта по вопросам обороны и безопасности между ЕС и Британией.

Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны.

СМИ писали, что европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента на фоне возможного отказа США от поддержки.