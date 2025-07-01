Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Анонсировано совещание Путина по развитию аэропортов
Президент Владимир Путин намерен в среду провести совещание с правительством по теме развития аэропортов страны, сообщили в пресс-службе Кремля.
Основной темой совещания станет развитие опорной сети аэропортов, указали в Кремле, передает ТАСС.
Совещание пройдет по видеосвязи. На нем также рассмотрят текущие вопросы. Там выступит с докладом министр транспорта Роман Старовойт.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник Путин намерен провести встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым.