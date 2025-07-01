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    Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    0 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    27 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    1 июля 2025, 15:14 • Новости дня

    Анонсировано совещание Путина по развитию аэропортов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести совещание с правительством по теме развития аэропортов страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Основной темой совещания станет развитие опорной сети аэропортов, указали в Кремле, передает ТАСС.

    Совещание пройдет по видеосвязи. На нем также рассмотрят текущие вопросы. Там выступит с докладом министр транспорта Роман Старовойт.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник Путин намерен провести встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым.

    30 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин дал совет, как правильно качать пресс

    Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс

    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.

    Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.

    Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.

    После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.

    Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!»

    Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.

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    1 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин поручил интегрировать госуслуги и банковские сервисы в российский мессенджер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству поддержать отечественный мессенджер с возможностью доступа к ключевым государственным и банковским сервисам.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь идет не только о совершенствовании сервиса обмена мгновенными сообщениями, но и об интеграции в мессенджер востребованных государственных и банковских услуг.

    Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 августа. Отдельно президент поручил обеспечить устойчивость и безопасность Рунета для бесперебойной работы отечественного мессенджера, а доклад по этому пункту должен быть представлен до 1 сентября 2025 года. Ответственным за исполнение назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы рассматривается мессенджер Max, разработанный VK. Max развивается как российская альтернатива WeChat, совмещая чаты, звонки, мини-приложения и ботов, и обладает возможностями для интеграции с «Госуслугами».

    Напомним, Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, который объединяет функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Эксперты отмечали, что национальный мессенджер может стать основой для суперсервиса с единой точкой входа во все государственные и коммерческие сервисы.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    28 июня 2025, 17:32 • Новости дня
    Мерц отказался звонить Путину из-за «опасений эскалации на Украине»

    Мерц объяснил отказ звонить Путину «опасением новой эскалации» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не намерен звонить президенту России Владимиру Путину якобы из-за опасения обострения ситуации на Украине после подобных контактов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что считает нецелесообразным телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, после подобных звонков якобы существует риск усиления боевых действий на Украине передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что якобы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным Россия активизировала боевые действия на Украине. В связи с этим он заявил, что будет воздерживаться от подобных контактов с российским лидером.

    Ранее Сара Вагенкнехт призвала канцлера Мерца провести переговоры с президентом России в Москве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с главой правительства Германии, если тот захочет позвонить и поговорить.

    Путин также назвал Германию соучастником боевых действий на Украине.

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    30 июня 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин призвал к перезапуску экономики Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию новых регионов, заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

    Путин отметил, что ключевая задача – раскрыть и реализовать потенциал этих территорий, укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность, передает ТАСС.

    «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил российский лидер.

    Он добавил, что все необходимые ресурсы и возможности для этого есть, и подчеркнул важность того, чтобы люди видели реальные перемены к лучшему. В этом случае жители будут возвращаться домой, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

    Напомним, Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    28 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»

    Путин назвал участников спецоперации «нашими парнями»

    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств.

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия герой СВО Сергей Михайленко из поселка «Счастливцево» исполнил для президента песню, посвященную боевым товарищам. Путин отметил: «Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они – наши парни, и мои, и ваши».

    Глава государства также поблагодарил участника СВО из Дагестана, который в отпуске занимается просветительской работой среди молодежи, передает РИА «Новости».

    «Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию», – отметил Путин.

    Путин пожелал бойцу, его близким и односельчанам всего самого доброго и выразил поддержку всем участникам СВО.

    Ранее участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

    Президент пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог.

    Глава государства выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    28 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин: Молодежь и есть Россия
    Путин: Молодежь и есть Россия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем для ее будущего», – заявил Путин.

    Ранее президент России отметил, что всегда мечтал о воспитании молодежи настоящими героями, проявляющими себя в сложных ситуациях.

    Президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи и необходимость формирования для подрастающего поколения достойных ориентиров.

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    28 июня 2025, 16:06 • Новости дня
    Ямальцы предложили Путину создать номинацию в конкурсе за звание молодежной столицы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодежь из Ямало-Ненецкого округа предложила создать отдельную номинацию для малых городов в конкурсе за звание молодежной столицы страны.

    Во время открытия молодежных центров в регионах России, в котором по видеосвязи участвовал президент, молодежь Ямала выступила с инициативой, передает ТАСС. Представитель округа отметила, что Ямал уже дважды становился финалистом конкурса, однако соревноваться с крупными городами, такими как Москва или Нижний Новгород, сложно. Она предложила ввести отдельную номинацию для малых городов, которых в России более ста, и назвать ее «Город молодых». Девушка подчеркнула, что эта идея могла бы поддержать молодежные инициативы в небольших населенных пунктах. Конкурс за звание молодежной столицы России ежегодно проводится Федеральным агентством по делам молодежи, а в 2025 году победителями стали Омск и Пермь после народного голосования на портале госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил важную роль молодых участников спецоперации на Украине как примера для всего общества. Путин призвал активнее привлекать героев спецоперации на Украине к воспитанию молодежи. Глава государства также заявил, что зарплаты студотрядовцев остаются недостаточными.

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    28 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Участник СВО исполнил фронтовую песню для Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Нихаенко рассказал, что пишет песни, которые пользуются популярностью среди его товарищей на фронте, передает РИА «Новости».

    По просьбе российского лидера он исполнил песню а капелла, отметив, что посвящает ее «своим парням».

    Президент Путин в ответ поблагодарил Нихаенко, отметив: «Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое».

    Ранее Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями. Президент России также подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.

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    28 июня 2025, 16:13 • Новости дня
    Путин призвал расширить молодежные контакты России и Абхазии

    Путин заявил о необходимости расширения связей между молодежью России и Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил значимость создания условий для активного общения молодых людей России и Абхазии, подчеркнув, что такие связи важны для будущего обеих стран.

    Владимир Путин заявил о необходимости развития молодежных связей между Россией и Абхазией, передает ТАСС.

    Президент высказал мнение, что усиление подобных контактов крайне важно для обеих стран.

    Обращаясь по видеосвязи к участнице арт-кластера «Таврида» из Абхазии Маргарите Герзмава, глава государства подчеркнул важность совместной творческой работы молодежи.

    «Важно создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и подчеркивали бы, укрепляли связи между Россией и Абхазией», – заявил президент.

    Путин напомнил, что «каждый второй, третий» гражданин Абхазии имеет российское гражданство.

    «Это чрезвычайно важное направление и для будущего республики, и для наших отношений», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил роль молодежных центров Донбасса и Новороссии в интеграции этих регионов.

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    28 июня 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями

    Tекст: Александра Юдина

    На церемонии открытия новых молодежных пространств в регионах России президент Владимир Путин поделился своим взглядом на воспитание молодежи.

    Глава государства отметил, что всегда мечтал о том, чтобы молодых людей воспитывали настоящие герои, проявляющие себя в сложных жизненных ситуациях, передает ТАСС.

    «Я всегда мечтал о том, что процесс воспитания молодых людей приобретет именно такие формы, как сейчас. Чтобы именно люди, которые проявляют себя в реальной жизни, в самых сложных условиях, оказывали влияние на воспитание наших молодых людей. Это вот у вас и происходит», – отметил он.

    Поводом для обсуждения стал рассказ специалиста молодежного центра Дагестана, который участвует в спецоперации на Украине, а во время отпуска занимается молодежной работой и встречается с молодежью.

    Президент поблагодарил его за вклад, отметив, что даже находясь в отпуске, тот выполняет очень важную миссию и оказывает значимое влияние на молодых людей.

    Ранее президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.

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    28 июня 2025, 15:49 • Новости дня
    Путин отметил роль молодежных центров Донбасса и Новороссии в интеграции регионов

    Tекст: Вера Басилая

    Открытие в Донбассе и Новороссии молодежных центров способствует интеграции регионов в общую работу по воспитанию и развитию, заявил президент России Владимир Путин.

    Открытие в Донбассе и Новороссии молодежных центров способствует интеграции регионов в общую работу по воспитанию и развитию, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи такие центры в новых российских регионах, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что появление подобных учреждений на исторических территориях позволяет молодым людям активнее включаться в жизнь страны.

    Глава государства отметил арт-резиденцию «Таврида» в Херсонской области. «Здорово, что на наших новых, а на самом деле исторических территориях появляются такие центры для молодых людей», – заявил Владимир Путин.

    По его словам, эти центры вливаются в общую работу по воспитанию, развитию как отдельных людей, так и целых регионов и страны в целом.

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.

    Путин сообщил о привлечении свыше 11 млн участников в «Движение первых».

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    30 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Донбасс и Новороссия должны достигнуть стандартов уровня жизни России к 2030 году
    Путин: Донбасс и Новороссия должны достигнуть стандартов уровня жизни России к 2030 году
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин заявил во время совещания по социально-экономическому развитию новых регионов, передает ТАСС.

    «К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей», – подчеркнул президент.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Ранее глава государства заявил, что жители новых регионов России должны ощутить рост уровня жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    29 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в саммите БРИКС по телемосту

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту на следующей неделе, сообщил тележурналист «России 1» Павел Зарубин.

    Помимо этого, у президента в графике запланированы другие международные контакты.

    Зарубин сообщил, что глава государства также проведет совещание по развитию новых регионов России и заседание Совета безопасности. Кроме того, Владимир Путин уделит внимание вопросам работы Агентства стратегических инициатив.

    Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. В начале 2024 года число участников расширилось за счет новых стран.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    30 июня 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

    На встрече ожидается доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе реализации мероприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    В настоящее время на территории Донбасса и Новороссии реализуется масштабная программа социально-экономического развития. В рамках этой программы строятся жилые дома, школы, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Кроме того, здесь реконструируются музеи и библиотеки, а также ведется восстановление исторических мемориалов.

    Программа социально-экономического развития исторических территорий включает порядка 300 мероприятий, в работе задействовано 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний, 82 региона-шефа. По всем направлениям ведётся ритмичная, планомерная работа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время совещания по развитию новых регионов России с участием президента Владимира Путина будут открыты социальные объекты.

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      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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