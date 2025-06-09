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Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ на Красноармейское направление
Ситуация на Красноармейском направлении остается напряженной, украинские военные несут серьезные потери и продолжают перебрасывать туда дополнительные резервы, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают резервные силы на Красноармейское направление, передает ТАСС.
Он отметил, что обстановка на данном участке характеризуется как крайне напряженная, ВСУ несут значительные потери на этом участке фронта.
Ранее Пушилин заявил, что подразделения ВС России улучшают позиции на Краснолиманском и Красноармейском направлениях в зоне спецоперации.