Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

Минобороны: Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

Tекст: Елизавета Шишкова

О наступлении российских войск на территории Днепропетровской области сообщил Telegram-канал Министерства обороны России. По информации канала, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление.

В ходе операции были нанесены поражения формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии. Оперативные действия велись в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

В сообщении отмечается, что российские военные продолжают удерживать инициативу на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в пригороде Днепра и самом городе прогремели взрывы.

Ранее руководитель военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о решении провести принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов в Днепропетровской области Украины.