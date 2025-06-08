Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции

Пушилин: На краснолиманском и красноармейском направлениях улучшаются позиции

Tекст: Ирма Каплан

«Что касается краснолиманского направления: мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиций. Мы видим перерезание логистики противника, ровно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо, противник продолжается убираться», – сказал он в ролике.

Пушилин уточнил, что это же касается дзержинского (торецкого) направления, где противник всем силами старается удержаться и продолжает перебрасывать резервы, уточнил он.

Кроме того, в Часовом Яре идут бои, обстановка там «достаточно горячая».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают освобождать населенные пункты ДНР, успешно продвигаясь на красноармейском и константиновском направлениях, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников.