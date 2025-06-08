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Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции
Пушилин: На краснолиманском и красноармейском направлениях улучшаются позиции
Подразделения ВС России улучшают позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях в зоне СВО, перерезают логистику ВСУ и выдавливают неприятеля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в выложенном в Telegram-канале обзорном видео по итогам недели.
«Что касается краснолиманского направления: мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиций. Мы видим перерезание логистики противника, ровно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо, противник продолжается убираться», – сказал он в ролике.
Пушилин уточнил, что это же касается дзержинского (торецкого) направления, где противник всем силами старается удержаться и продолжает перебрасывать резервы, уточнил он.
Кроме того, в Часовом Яре идут бои, обстановка там «достаточно горячая».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают освобождать населенные пункты ДНР, успешно продвигаясь на красноармейском и константиновском направлениях, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников.