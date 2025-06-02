Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.2 комментария
Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России под ударами дронов
Российские подразделения продолжают освобождать населенные пункты ДНР, успешно продвигаясь на красноармейском и константиновском направлениях, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире «России 24».
Пушилин рассказал, что российские подразделения продолжают находить возможности для улучшения своих позиций при освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики, несмотря на массовое применение беспилотников украинскими войсками, сообщает ТАСС.
По его словам, основное внимание сейчас уделяется красноармейскому и константиновскому направлениям. «Наши бойцы там продвигаются, несмотря на то, что на красноармейском направлении противник массово использует беспилотники. Наши подразделения находят возможности улучшать свои позиции, отодвигать противника из их укрепрайонов и действительно перерезать логистику, тем самым продолжая освобождать территорию ДНР», – подчеркнул Пушилин.
Он также отметил, что на константиновском направлении российские военнослужащие концентрируются на задачах по перерезанию логистических путей противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Дроновые экипажи российского спецназа заставили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. Женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает примерно сто человек.