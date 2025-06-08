7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Токаев сменил главу Минобороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил руководство Минобороны, назначив новым министром Даурена Косанова, который ранее занимал пост главнокомандующего силами воздушной обороны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении указано: «Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан».
На должность министра обороны Казахстана назначен Даурен Косанов. В пресс-службе президента отметили: «Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан».
Даурен Косанов родился в 1969 году в Павлодарской области, окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. До назначения с сентября 2024 года был заместителем министра обороны и главнокомандующим силами воздушной обороны Казахстана.
В дополнительном указе президент также снял с должности министра транспорта Марата Карабаева и назначил советником президента Асель Жанасову, ранее возглавлявшую Казпочту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Сулейменова от должности своего специального представителя на Байконуре. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совбеза республики.