Назначен новый руководитель администрации президента Казахстана

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1 февраля, вторник | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США обеспокоились «принятием» Бразилией стороны Москвы
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Украина станет проблемой для Европы, но не для США и Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов.
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Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем не холодно, стоит 160 руб. за квадратный метр. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три.
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Хотят ли сегодня Большие деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена со слишком большими рисками. А Большие деньги хотят всё же власти над миром, а не над грудой радиоактивного пепла.
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В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Назначен новый руководитель администрации президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба главы государства.
В указе президента говорится, что Нуртлеу назначается руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает ТАСС.
В этот же день Токаев освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности республики.
Кроме того, депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана единогласно избрали председателем палаты экс-главу администрации президента республики Ерлана Кошанова.
Кошанов получил вакантный мандат депутата после того, как спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
Токаев освободил Кошанова от должности руководителя своей администрации. Он занимал этот пост с сентября 2019 года.
Напомним, утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез на фоне беспорядков. Позже Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД. Также он подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Кроме того, объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Вместе с тем был задержан бывший вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, а также «руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области». Одной из причин протестов были высокие цены на сжиженный газ.
Эксперт назвал контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России
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«Если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права», – сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель, экономист Антон Любич. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Россию товаров, необходимых для реализации ее «стратегических амбиций».
«Под «стратегическими амбициями» ЕС в первую очередь подразумевает использование технологичных товаров – это турбинное оборудование, высокоточные станки, микроэлектроника. Все это мы закупаем преимущественно в Германии и Франции. Поэтому европейцы действительно могут ограничить нам импорт», – считает Любич.
Он также отметил, что санкции – это не улица с односторонним движением. «Мы будем принимать ответные меры. Это может быть частичный или полный отказ от признания прав интеллектуальной собственности стран ЕС на высокотехнологичную продукцию. Это позволит нам копировать имеющиеся у нас чипы и микроэлектронику, невзирая на патенты. Аналогично мы сможем поступать и со станками», – пояснил эксперт.
«По сути, этой стратегией пользовался Китай в 90-х годах – копировал все подряд, не оглядываясь на осуждающие взоры. Проблема только в том, что это займет какое-то время и ограничит наши возможности, прежде всего в авиации и производстве дронов. Также это нас ограничит в обеспечении Крыма пресной водой, потому что мы сильно зависим от применения немецких технологий для решения этой задачи», – рассказал Любич.
«Кроме того, такие санкции отразятся на широком круге российского населения, потому что практически весь малый и средний бизнес России работает на импортном оборудовании, – уточнил экономист. – Даже элементарная кофейня, где вы утром покупали себе кофе, использует импортные кофемашины. Мясоперерабатывающие заводы также работают на импортных станках, которые рубят мясо. В полях ездят иностранные комбайны. Большая часть инкубационных куриных яиц импортируется. То есть если остановить поставки этого товара, Россия просто останется без курятины. Так что при желании можно очень серьезно остановить развитие многих отраслей».
«Это полноценная, пускай и санкционная, война. Конечно, ЕС тоже понесет определенный ущерб, но суть в том, что когда мы теряем 1 млрд долларов, мы его теряем из нашей экономики размером в полтора триллиона долларов, в то время как Европа потеряет 1 млрд долларов из экономики ЕС, составляющей 18-20 трлн долларов», – заключил Любич.
В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России. «Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что сейчас российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году.
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ЕК: «Северный поток – 2» не соответствует требованиям энергетической политики ЕС
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Проект газопровода «Северный поток – 2» не ориентируется на повышенную энергетическую политику применения, которая направлена в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Этот проект не соответствует требованиям солнечной политики Европейского Союза», – отметил он на пресс-конференции в ходе визита в Украину, передает ТАСС.
К 2050 году Евросоюз планирует стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объем выбросов равен нулю). Для этого в ЕС необходимо будет перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Для этого потребуются масштабные инвестиции.
Ранее сообщалось, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.
В четверг стало известно, что дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.
Ранее бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов». Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.
Кроме того, премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
Блогеры отреагировали на словари «Ельцин Центра» с выражением «Гнить – жить в России»
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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в продаже появились выпущенные «Ельцин Центром» словари с якобы популярными выражениями на Урале. Блогеров возмутило выражение из словаря, согласно которому «гнить = жить в России».
Вот такие словари «Ельцин Центр» продает в аэропорту Кольцово Екатеринбурга за 550 рублей. Гости города со всего мира могут ознакомиться с выражениями, цитирую: «часто используемыми в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу», – написал в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников (Zergulio).
Блогер отметил, что прожив 43 года на Урале, такого выражения ни разу не слышал. «Гнить = жить в России», ну разве не прекрасно?» – добавил Колясников.
Он также опубликовал фото YouTube-блогера Юрия Дудя, рекламирующего тот самый словарь.
«На данном скрине Дудь стоит на балконе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, вид в сторону Плотинки. Дудь тоже «гниет» и страдает в России, потому что деньги за такое западные кураторы платят только здесь», – заявил Колясников.
Постом Колясникова поделились и другие блогеры: «Еще раз – это официальная торговая точка «Ельцин Центра» в аэропорту Кольцово. Пассажиропоток которого даже с учетом пандемии составляет порядка 5 млн человек в год», – написал в Telegram Егор Холмогоров.
Телеведущая Тина Канделаки рассказала об авторах этого словаря. По ее данным, составила словарь аниматор Ольга Паниковская, «которая учит молодежь этому искусству, но почему-то ассоциирует жизнь в нашей стране с гниением». «А спродюсировал выпуск этой книги некто Иван Золотухин – владелец агентства Festagent, которое имеет отношение ко многим фестивалям и другим мероприятиям в нашей стране. Например, к «Тавриде», – пояснила она в своем Telegram.
«Я много раз говорила, что если все время повторять в инфопространстве деструктивные установки, они становятся установками по умолчанию. И если нашу молодежь пичкать уничижительными характеристиками, вырастет критическая масса людей, для которых Россия будет не территорией возможностей, а местом жизни в отвращении и гибели от безысходности.
При этом вся подобная ментальная плесень заразит собою виртуальное пространство и разнесется от Сахалина до Калининграда», – добавила Канделаки.
Телеведущая отметила, что «остров свободы» под названием «Ельцин Центр» продает этот словарь, и его много где можно купить. «Назовем этот процесс «свободой отвратительного слова». Которую так отстаивают униженные и оскорбленные оппозиционеры. Задыхающиеся в России и желающие удушить вместе с собой как можно большее количество людей», – заключила она.
Дальнобойщики США начали формировать конвой для марша на Вашингтон
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Дальнобойщики США вслед за своими канадскими коллегами начали формировать конвой для марша на Вашингтон. Они требуют отменить коронавирусные ограничения.
«Американские дальнобойщики и граждане солидарны с канадцами против всех ограничений. Американцам необходимо как можно скорее добраться до нашей северной границы, чтобы поддержать канадский конвой, особенно на границе Детройта и Буффало/Ниагары. Как только канадцы добьются успеха, мы поведем колонну в Вашингтон», – говорится на сайте дальнобойщиков.
В сообщении они призывают всех граждан оказать финансовую поддержку маршу, а также присоединяться к «дальнобойщикам в колонне, направляющейся в Вашингтон, чтобы выступить против всех неконституционных действий правительства».
«Ваши пожертвования позволят гораздо большему количеству людей и семей принять участие в акции и значительно увеличат вероятность успеха американской автоколонны. Все американские и канадские ограничения должны быть отменены! Мы должны решительно выступить против этих преступлений против человечества, чтобы положить конец ограничениям на всем континенте и во всем мире», – говорится в сообщении.
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер. Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».
СБ ООН проголосовал за заседание по Украине
Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.
«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.
«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.
Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.
«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.
Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Гитарист «Чайф»: Я не слышал на Урале фразу из словаря «Ельцин Центра»
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«Я вообще отношусь к разряду патриотов и хаять родину не люблю», – заявил газете ВЗГЛЯД музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя реакцию блогеров на словари «Ельцин Центра» с выражением «Гнить – жить в России», подчеркнув, что ему подобные фрзы неприятны.
Блогер Сергей Колясников возмутился тем, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в продаже появились выпущенные «Ельцин Центром» словари с якобы часто используемыми в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу выражениями, в числе которых «Гнить – жить в России». При этом он отметил, что сам, живя в данном регионе, никогда подобного выражения ни от кого не слышал.
«Фантазия людей безгранична, может быть, кто-то действительно так говорит, но лично я такого выражения не встречал. Я такого никогда не слышал», – говорит Бегунов.
По его мнению, даже публикация подобных фраз в словарях никоим образом не должна отразиться на имидже региона. «У нас и так страна обиженных. Там сказали – обидели, здесь написали – обидели, что все обидчивые-то такие стали? Я в эти игры не играю, меня подобное не задевает. Никто бы не орал, никто бы и не знал, что есть такой блогер и такая проблема, такой словарь», – делится музыкант.
Более того, собеседник убежден, что если не обращать внимание на подобные словари, то никакой прибыли их авторы не получат. Однако благодаря возмущениям книга привлекла внимание.
«Я вообще отношусь к разряду патриотов и хаять родину не люблю. Но есть люди, которые так шутят – хорошо, если у них есть аудитория, то они имеют на это право. Но мне подобные выражения неприятны», – заключил Бегунов.
После Колясникова на словарь со странным выражением обратил внимание блогер Егор Холмогоров, заметив, что книга продается в официальной торговой точке «Ельцин Центра» в аэропорту Кольцово, где пассажиропоток даже с учетом пандемии составляет порядка 5 млн человек в год. Телеведущая Тина Канделаки назвала продажу данного словаря «свободой отвратительного слова, которую так отстаивают униженные и оскорбленные оппозиционеры».
Небензя назвал причину разногласий между Россией и Украиной
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Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад не спровоцировал государственный переворот в Киеве в 2014 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», – пояснил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
По его словам, «происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной». Он добавил, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже семь лет. Украинцам активно «промывают мозги», приводит слова постпреда РИА «Новости».
«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», – заключил Небензя.
При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.
«Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», – отметил постпред, подчеркнув, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».
Ранее Небензя заявил, что высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России.
Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
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В Кремле рассказали о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности
Президент Владимир Путин даст комментарий на ответы американской стороны и Североатлантического альянса на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Как только он посчитает это необходимым. Точную дату я не могу вам назвать», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Уточняющий вопрос, произойдет ли это до визита Путина в Китай или уже после, представитель Кремля также оставил без ответа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Против жителя Волгоградской области возбудили дело за покупку бензина за баллы лояльности
В городе Волжский Волгоградской области в отношении 43-летнего мужчины возбудили дело из-за покупки 2,5 тонн дизельного топлива и бензина марки АИ-95 за баллы лояльности, приобретенные в интернете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В ходе расследования установлено, что 43-летний житель г. Волжского в теневом сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет обнаружил информацию о продаже бонусов программы лояльности сети автозаправочных станций, выступающих электронными средствами оплаты. Осознавая, что указанные бонусы имеют нелегальное происхождение, в январе 2021 года он приобрел их по цене значительно ниже реальной стоимости, при которой осуществляется начисление 1 бонусной единицы, для совершения хищения топлива с АЗС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе добавили, что затем он купил и зарегистрировал на вымышленные лица пять карт, куда зачислил бонусы «В дальнейшем используя нелегально полученные бонусы, злоумышленник расплатился ими на трех автозаправочных станциях, приобретя 2,5 тонны дизельного топлива и бензина марки АИ-95 на сумму около 122 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.
Покупка топлива в больших объемах за баллы вызвала подозрения у сотрудников службы безопасности. Об этой ситуации они сообщили в правоохранительные органы.
Оперативники, по данным ГУ МВД, установили, что неизвестные взломали систему нефтяной компании и получили доступ к системе начисления бонусов, которые потом продавали в интернете.
Житель Волжского вины не признал. Уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа) передали в суд для рассмотрения по существу.
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о новых санкциях
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.
«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации – сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие», – написала Захарова в Telegram.
Вместе с тем дипломат напомнила Трасс о списке коррупционеров, которых Россия просила Лондон выдать.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
На западе Германии застрелили двоих полицейских
Двое полицейских застрелены во время патрулирования в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, сообщила полиция города Кайзерслаутерна.
Стрельба произошла во время проверки дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель. Злоумышленники открыли стрельбу, в результате чего двое полицейских получили смертельные ранения, передает ТАСС.
В полиции отметили, что обстоятельства происшествия выясняются, пока о преступниках ничего не известно.
По информации агентства DPA, в настоящее время ведется поиск преступников, один из них вооружен. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто.
В июле замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили на парковке возле жилого дома, где он проживал.
Посольство России ответило США на угрозу введения американских санкций
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Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях, заявило посольство РФ в США.
«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», – подчеркнули дипломаты на странице посольства России в соцсети Facebook.
Сообщение российского посольства стало ответом на сообщение Госдепартамента США в Twitter, который перечислил с пометкой «факт» утверждения о том, что «Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а в настоящий момент «сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной».
В ответ российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, «в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». «Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [президента Украины Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», – отметили они. «Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», – подчеркнули в посольстве.
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Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину». При этом Госдепартамент США отказался раскрывать все возможные санкции против России.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль
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Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.
Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».
«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.
Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Бульдоги растерзали заводчицу под Новосибирском
В Новосибирской области четыре американских бульдога напали на заводчицу: собаки погрызли хозяйке лицо, горло и грудь. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Трагедия разыгралась в городе Тогучине Новосибирской области в доме заводчицы американских бульдогов. По словам матери пострадавшей женщины, она сначала не обратила внимания на крики, которые раздавались за стенкой.
«Я сначала думала, что она, как обычно перед прогулкой, прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут 15, а потом все утихло»,– цитирует «Комсомольская правда» женщину.
По словам пенсионерки, она услышала, как дочь зовет на помощь, но побоялась зайти в соседний дом, где она живет.
Позвонила внучке, которая через час обнаружила хозяйку собак, истекающую кровью.
Заводчицу экстренно госпитализировали. У женщины откушен нос, собаки изгрызли ей горло, челюсть и грудь. Сейчас она лежит в реанимации под аппаратом ИВЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и дальнейшей судьбе собак.
Ранее стая собак напала на девочку в поселке Угольные Копи, девочке потребовалась медицинская помощь.
В Кремле призвали европейцев задуматься о вредоносных действиях США
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Европе необходимо задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он считает, что «в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте», передает ТАСС.
«Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию», – подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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