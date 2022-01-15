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В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики
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Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Казахстане начались массовые протесты в начале года. Причиной сначала стали недовольства граждан, которые жаловались на повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез.
В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады
Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.
У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре
На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
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Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».
Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.
Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.
«Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.
Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.
«Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.
Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.
Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
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Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.
Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.
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Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
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В МИДе раскритиковали националистические заявления нового министра информации Казахстана
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», – передает ее слова ТАСС.
«Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», – добавила Захарова.
Дипломат при этом подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
Минобороны Казахстана опубликовало видео с миротворцами ОДКБ
Министерство обороны Казахстана показало видео, на котором запечатлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
В Казахстане раскрыли подробности гибели россиянки в ходе беспорядков
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Гражданка России, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.
В ведомстве подтвердили, что погибшая 1995 года рождения действительно была гражданкой России, «на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство», передает РИА «Новости».
Девушка погибла от огнестрельного ранения, «указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности». Начато расследование.
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла россиянка, мать троих детей М. Ким.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.
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Стало известно о гибели россиянки во время погромов в Казахстане
Гражданка России, мать троих детей погибла от рук бандитов в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, сообщило российское посольство в Казахстане.
«В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы», – говорится в сообщении посольства странице в Facebook.
Отмечается, что генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей.
Кроме того, российское посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», – отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана
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«Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава Роскосмоса заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
«Рогозин сейчас выступает в двух ипостасях: с одной стороны – он руководитель крупной госкорпорации, а с другой стороны – претендует на роль лидера определенного идеологического течения. И у него эти две ипостаси конкурируют между собой», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Поэтому, я думаю, постом в адрес Умарова Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – добавил собеседник.
«Представим, что у России и Казахстана появится необходимость провести какое-то межгосударственное мероприятие. И в рамках этого мероприятия по должности, например, там будет присутствовать министр информации Умаров. Его что, не пустят на космодром? Поэтому пост главы Роскосмоса – это скорее идеологическое обозначение мнения Рогозина и его претензий на определенный электорат», – заключил Минченко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются
Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Россия начала вывод миротворцев из Казахстана
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Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Сообщается, что четыре самолета ВКС ИЛ-76 доставят подразделения российских десантников из миротворческой миссии ОДКБ из Казахстана в Ивановскую область, передает РИА «Новости».
Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Газпром: Запасы газа в хранилищах Европы находятся на историческом минимуме
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Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году, говорится в сообщении Газпрома.
«Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений», – передает ТАСС сообщение корпорации.
При этом уточняется, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объема газа, закачанного в прошлом году – 55,6%, или 26,6 млрд кубометров на 10 января, передает РИА «Новости».
«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд кубометров газа», – говорится в сообщении Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
«Молдовагаз» признал нехватку 45 млн долларов для расчета с Газпромом
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Требуется помощь правительства Молдавии, чтобы расплатиться с Газпромом, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Чебан сказал, что «сейчас, возможно, возникает кассовый разрыв в части оплаты текущего потребления в январе». По его словам, «ситуация сложная». Однако Чебан полагает, что при «поддержке правительства» решение найдется, передает ТАСС со ссылкой на TVC 21.
Председатель правления компании пояснил, что тарифы не поспевают за ценой на газ на бирже. Так, «закупочная цена на январь составляет 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов». В результате «не хватает в январе 43–45 млн долларов для расчета с Газпромом».
«Молдовагаз» не сможет получить кредит в молдавских банках из-за огромного исторического долга перед Газпромом. Обсуждается возможность предоставления правительством налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.
Чебан заявил: «Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять». Он призвал не искать «политическую составляющую». По его словам, с молдавской стороной «заключили выгодный контракт и обсудили реструктуризацию долга». «Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт», – пояснил он.
Чебан подчеркнул, что «газовый рынок либерализован», есть «24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах». «Почему они этого не делают? Значит, мы заключили выгодный контракт», – заявил он.
По его словам, правительству Молдавии необходимо решить системные проблемы, которые не позволяют «Молдовагазу» вовремя получать деньги за газ, поставленный конечным потребителям, и рассчитываться с Газпромом.
Напомним, «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств. Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса.
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы проголосовали против предложенного Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2», сообщают информационные агентства.
Предложение республиканца Круза не набрало необходимых 60 голосов. Предлагалось ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта, передает РИА «Новости».
Круз утверждает, что от санкций «зависит существование Украины». Он заявил: «Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева». По его версии, глава российского государства Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз», а Украину российские власти хотят «стереть с лица земли». Круз считает, что, «если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект».
Администрация США выступила против предложенного сенатором-республиканцем проекта о санкциях. Белый дом не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом считает, что санкции «подорвут единство европейских союзников».
Глава международного комитета сената США Роберт Менендез также призвал коллег проголосовать против законопроекта, доказывая, что санкции ослабят единство западных союзников и лишат их важного рычага влияния на политику России. По его словам, «сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Круза о санкциях.
ОДКБ: Миротворцы могли принять участие в силовых операциях в Казахстане
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что миротворцы ОДКБ были готовы принять участие в силовых операциях в Казахстане, но такого запроса со стороны властей страны не было.
Операция в Казахстане показала, что страны ОДКБ могут вместе обеспечивать безопасность и стабильность на всем пространстве организации, подчеркнул Зась.
«Нет... Готовность с нашей стороны была такая, но такого не было запроса», – сказал Зась в программе Кирилла Вышинского «1/6» на канале «Россия 24», отвечая на вопрос, был ли запрос на участие миротворцев в силовых операциях в Казахстане, передает РИА «Новости».
Генсек добавил, что у властей Казахстана хватило своих сил, а миротворцы были задействованы в охране крупных объектов.
Ранее сообщалось, что Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Завершится все 19 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова
Стоимость газа в Евросоюзе в ходе торгов выросла почти до 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров после заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.
Рост стоимости газа за день составляет 12%, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 996 долларов за 1 тыс. кубометров или 84,1 евро за МВт ч.
Ранее в четверг Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
После этого курс рубля потерял около 50 копеек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.