Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», – сказал президент Казахстана в мажилисе (нижней палате парламента)..

По его словам, в стране обострилась проблема социального неравенства, а доступность мер социальной поддержки вызывает вопросы.

«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей – их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», – передает ТАСС слова Токаева.

Он также отметил, что «зачастую уровень [государственной] поддержки региона зависит от «веса» конкретного акима (главы органов местного самоуправления), а не от реальных потребностей жителей». По словам президента, «это ведет к диспропорции в развитии и недовольству граждан».

Токаев поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны. «Следует принять комплекс следующих мер: разработать программу повышения доходов населения, работа должна быть точной и адресной... Поручаю правительству <...> в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса», – передает РИА «Новости» слова Токаева.

Также президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. Наряду с этим лидер Казахстана поручил уделить особое внимание снижению безработицы.

Кроме того, Токаев поручил Нацбанку обеспечить четкую проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.

«В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», – сказал Токаев

Токаев заявил также, что в сентябре выступит с посланием к народу, на котором представит новый пакет реформ. «В сентябре в послании я представлю новый пакет реформ, который будет нацелен на диалог с обществом», – сказал он.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.