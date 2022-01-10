Госсекретарь Казахстана заявил о гибридной террористической атаке на страну

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.

«Каждое событие было частью некоего такого большого ... Вы представляете, насколько требует тщательной подготовки и планирования – требуют действия разных, разрозненных групп в разных городах, разных регионах. Даже в одном регионе. Один алгоритм», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24» слова Карина.

По его словам, эксперты оценивают события по уже известным «лекалам». «Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были бы малоэффективны, все-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других еще моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций», – отметил госсекретарь.

«Это были четко спланированные, слаженные действия, так скажем, подрывных групп, задачей которых была общая дестабилизация ситуации ... Я думаю, что мы столкнулись с такой гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и осуществления государственного, возможно, переворота», – добавил Карин.

По его словам, в Казахстане сохранятся риск повторения террористических атак. «Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность», – сказал Карин.

Он отметил также, что привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны. «Сейчас был применен практически весь арсенал инструментов, приемов по дестабилизации и подрыву ситуации с целью разрушения целостности государства. Наша страна выстояла. Решительные действия президента сорвали планы по дестабилизации, в том числе его решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ. Была очень критическая ситуация, счет шел на минуты, на часы, поэтому надо было принимать жесткие, решительные действия, и президент их принял. Привлечение сил ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции... это позволило защитить государственную целостность», – заявил Карин.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.