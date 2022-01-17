Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на Байконуре

Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью каналу «Беларусь1».

«Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, это будет не совсем правильно, еще не во всех регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение . Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», – приводит РИА «Новости» слова Зася.

Однако он считает, что у властей Казахстана, прежде всего, правоохранительных органов, еще много работы.

По словам генсека, нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались.

«Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было) – пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», – отметил Зась. Он также подчеркнул, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями, которые отнеслись с пониманием и даже помогали.

«Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана… Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России, до 19 числа включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», – заявил Зась.

Он уточнил, что в Казахстан были направлены воинские части из состава миротворческого контингента ОДКБ.

«В ОДКБ создан миротворческий потенциал. Не все были задействованы, был еще у нас резерв. Часть этих миротворческих подразделений принимала участие в этой миротворческой операции», – пояснил он. По словам генсека, миротворцы ОДКБ в Казахстане выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

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