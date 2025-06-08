Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

Tекст: Антон Антонов

Рябков заявил, что Россия внимательно отслеживает «опосредованные» контакты между иранскими и американскими представителями, считая сам факт диалога важным сдвигом на фоне прежних напряженных отношений вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.

Рябков отметил, что предыдущая администрация США не выполнила обещание вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий, однако сейчас Вашингтон проявляет куда большую заинтересованность в соглашении на взаимоприемлемых условиях.

«Судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», – заявил дипломат, добавив, что переговоры идут сложно, но стороны продолжают диалог.

По словам замминистра, Россия продолжает прилагать усилия, способствующие поиску компромисса между США и Ираном. Он выразил уверенность, что договоренности достижимы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, баланс интересов и последовательное укрепление доверия.

Рябков также подчеркнул, что Иранская ядерная программа остается под строгим контролем МАГАТЭ, а обвинения западных стран не соответствуют действительности. Он напомнил, что сокращение масштабов проверок «в части, касающейся добровольных мер транспарентности», стало следствием нарушений резолюции 2231 Совбеза ООН со стороны США и Европы, а не действиями иранских властей.

Дипломат категорически отверг возможность военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что такие действия приведут к тяжелым последствиям и должны быть предотвращены.

«В нынешних условиях единственный верный вариант – по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», – заявил замглавы МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье. Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием.