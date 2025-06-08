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    6 комментариев
    8 июня 2025, 00:35 • Новости дня

    Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты демонстрируют повышенную заинтересованность в заключении договоренности с Ираном по ядерной программе, при этом Москва считает неприемлемыми возможные удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что Россия внимательно отслеживает «опосредованные» контакты между иранскими и американскими представителями, считая сам факт диалога важным сдвигом на фоне прежних напряженных отношений вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что предыдущая администрация США не выполнила обещание вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий, однако сейчас Вашингтон проявляет куда большую заинтересованность в соглашении на взаимоприемлемых условиях.

    «Судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», – заявил дипломат, добавив, что переговоры идут сложно, но стороны продолжают диалог.

    По словам замминистра, Россия продолжает прилагать усилия, способствующие поиску компромисса между США и Ираном. Он выразил уверенность, что договоренности достижимы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, баланс интересов и последовательное укрепление доверия.

    Рябков также подчеркнул, что Иранская ядерная программа остается под строгим контролем МАГАТЭ, а обвинения западных стран не соответствуют действительности. Он напомнил, что сокращение масштабов проверок «в части, касающейся добровольных мер транспарентности», стало следствием нарушений резолюции 2231 Совбеза ООН со стороны США и Европы, а не действиями иранских властей.

    Дипломат категорически отверг возможность военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что такие действия приведут к тяжелым последствиям и должны быть предотвращены.

    «В нынешних условиях единственный верный вариант – по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье. Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    7 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Маск оценил шутку Медведева
    Маск оценил шутку Медведева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Американского предпринимателя Илона Маска развеселила шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который с иронией предложил российскую помощь в разрешении конфликта миллиардера с Белым домом.

    Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.

    Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    7 июня 2025, 15:50 • Новости дня
    Newsweek: Отмена контрактов SpaceX грозит США зависимостью от России
    Newsweek: Отмена контрактов SpaceX грозит США зависимостью от России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отмена американским президентом Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX может привести к тому, что США окажутся в зависимости от России по вопросам космических запусков и выхода в космос, пишет Newsweek.

    По данным журнала, такой шаг заставит США сблизиться с Россией для обеспечения космической программы, включая полеты на Международную космическую станцию, передает РИА «Новости».

    Замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп заявил, что SpaceX играет ключевую роль для деятельности США в космосе, и при расторжении контрактов НАСА будет вынуждено вновь обращаться к России за организацией полетов на МКС.

    Ранее президент США предложил прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном Маском, чтобы сэкономить бюджет. Затем Маск начал серию публикаций против главы Белого дома. Дональд Трамп заявил, что Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума.

    Американист Малек Дудаков отметил, что Трамп и Маск быстро уладят конфликт.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    5 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    В ООН прокомментировали угрозы Трампа по санкциям против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что поиск дипломатических решений остается приоритетным на фоне угроз президента США ввести санкции против России и Украины.

    ООН по-прежнему уверена, что переговоры являются оптимальным способом урегулирования любых конфликтов, передает ТАСС.

    Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик высказал эту позицию в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций как против России, так и против Украины.

    «Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», – отметил Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН неизменно выступает за дипломатические методы разрешения кризисов, независимо от сторон противостояния или обстоятельств.

    Вопросы по санкциям и угрозам их введения, по мнению представителя ООН, требуют поиска решений за столом переговоров, а не путем давления. ООН продолжает призывать все стороны к диалогу и дипломатическому взаимодействию для поиска устойчивого мира.

    Ранее Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт.

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    6 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Лихачев заявил о невозможности запуска ЗАЭС при наличии военных угроз

    Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен после устранения военных угроз

    Tекст: Денис Тельманов

    Для реализации плана по восстановлению работы Запорожской атомной электростанции требуется прекращение любых военных угроз, включая атаки и диверсии.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен исключительно после устранения всех военных угроз, передает ТАСС. По его словам, международное агентство по атомной энергии и представители Росатома провели переговоры в Калининграде, где был обсужден комплексный поэтапный план возобновления работы станции.

    Лихачев подчеркнул: «Наши планы по подъему атомной электростанции в рабочее состояние: мы уже информировали вас, что концерном "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование в правительстве (РФ), в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором. Этот план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак, так и любых диверсионных действий, направленных на нарушение стабильной работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности организации выступить медиатором между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.

    Ранее специалисты по ядерной безопасности МАГАТЭ в момент атаки дронов ВСУ оказались непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

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    6 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Телефонный разговор Трампа и Маска не состоялся

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск не провели телефонный разговор, несмотря на сообщения о его подготовке.

    Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в пятницу не был запланирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер и источник в Белом доме.

    Ранее газета Politico сообщала, что советники Трампа собирались организовать звонок для обсуждения мирного соглашения. Однако агентство Рейтер уточнило, что проведение такого звонка не входит в планы Белого дома.

    В четверг между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и призвал отказаться от нее. В ответ Трамп выразил разочарование в Маске, напомнив о своей поддержке предпринимателя. Маск же заявил, что именно он поспособствовал победе Трампа на выборах и успеху республиканцев в Конгрессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что ситуация между Илоном Маском и Дональдом Трампом может быть попыткой спровоцировать президента США начать репрессии внутри собственной команды.

    Москва отказалась комментировать противоречия между Трампом и Маском, подчеркивая, что это внутренние дела Соединенных Штатов. Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим, а их конфликт в соцсетях указал на эмоциональные проблемы у обоих.

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    6 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    В Италии указали на сложное положение Белого дома из-за атак Украины на Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Политический обозреватель Клара Стателло в статье для итальянского портала L'AntiDiplomatico заявила, что атаки Киева на российские аэродромы поставили команду президента США Дональда Трампа в крайне сложное положение.

    В публикации отмечается, что эта ситуация возникла на критически важном этапе переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что информация о якобы предварительном уведомлении Вашингтона Киевом о проведении атак распространялась с целью нанести ущерб процессу нормализации отношений между Россией и США.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    6 июня 2025, 01:05 • Новости дня
    Рябков предостерег от превращении космоса в арену борьбы из-за «Золотого купола»

    Рябков предупредил о превращении космоса в арену борьбы из-за ПРО США

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на опасность милитаризации космоса вследствие шагов Вашингтона по развитию системы ПРО «Золотой купол».

    Действия администрации президента США Дональда Трампа по развитию системы ПРО «Золотой купол для Америки» превращают космос в арену вооруженного противостояния, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

    «Шаги по развитию системы ПРО США «Золотой купол для Америки», предусматривающей существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развертывание на орбите систем перехвата, – это прямой путь не только к милитаризации космического пространства, но и к его превращению в арену вооруженного противостояния», – сказал Рябков.

    Дипломат отметил, что наращивание американского арсенала для ведения боевых операций в космосе ведет к милитаризации космического пространства и усиливает конфронтацию между странами.

    «Все это чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной безопасности», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США возродили идею создания глобальной космической системы противоракетной обороны на основе переработанной Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана.

    Текущий проект Golden Dome («Золотой купол») не будет завершен в ближайшие три года, поскольку на этот срок запланирована лишь подготовка к испытаниям космического оружия. Российский МИД предупредил, что программа «Золотой купол» может привести к подрыву основ глобальной стратегической стабильности.

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    5 июня 2025, 03:16 • Новости дня
    Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

    Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», –  приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

    Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

    «Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

    Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под  сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

    По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского  анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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