Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
Дело возбудили после нападения на журналистов «Рен ТВ» в Новосибирске
В Дзержинском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело после нападения троих местных жителей с палками на съемочную группу телеканала «Рен ТВ».
В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения на съемочную группу «Рен ТВ», передает ТАСС.
Инцидент произошел на одной из улиц Дзержинского района города, когда журналисты снимали сюжет о мошенничестве. По данным регионального следственного управления СК, двое мужчин потребовали прекратить съемку, нанесли журналистам телесные повреждения и повредили их видеотехнику.
Следователи допрашивают участников происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ – воспрепятствование законной деятельности журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей напали с палками на журналистов «Рен ТВ». Все нападавшие уже задержаны сотрудниками полиции.