Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Отец Маска назвал стресс причиной ссоры Илона с Трампом
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил на «Форуме будущего – 2050» в Москве, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев.
По словам Эррола Маска, Илон совершил ошибку в общении с Трампом из-за сильного стресса и усталости, которые продолжались у него около пяти месяцев, передает телеканал 360.
Он отметил, что в такой ситуации между Маском и Трампом возник конфликт, который продолжается до тех пор, пока стороны не смогут прийти к взаимопониманию.
Эррол Маск сравнил происходящее с бунтом в тюрьме «Аттика», где произошло наибольшее число жертв в истории американских тюремных восстаний.
Ранее New York Times заявила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с наркотиками. Wall Street Journal заявляла, что Маск принимает кетамин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что ситуация между Илоном Маском и Дональдом Трампом может быть попыткой спровоцировать президента США начать репрессии внутри собственной команды.
Москва отказалась комментировать противоречия между Трампом и Маском, подчеркивая, что это внутренние дела Соединенных Штатов. Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим, а их конфликт в соцсетях указал на эмоциональные проблемы у обоих.