Отец Маска назвал стресс причиной ссоры Илона с Трампом

Tекст: Александра Юдина

По словам Эррола Маска, Илон совершил ошибку в общении с Трампом из-за сильного стресса и усталости, которые продолжались у него около пяти месяцев, передает телеканал 360.

Он отметил, что в такой ситуации между Маском и Трампом возник конфликт, который продолжается до тех пор, пока стороны не смогут прийти к взаимопониманию.

Эррол Маск сравнил происходящее с бунтом в тюрьме «Аттика», где произошло наибольшее число жертв в истории американских тюремных восстаний.

Ранее New York Times заявила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с наркотиками. Wall Street Journal заявляла, что Маск принимает кетамин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что ситуация между Илоном Маском и Дональдом Трампом может быть попыткой спровоцировать президента США начать репрессии внутри собственной команды.

Москва отказалась комментировать противоречия между Трампом и Маском, подчеркивая, что это внутренние дела Соединенных Штатов. Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим, а их конфликт в соцсетях указал на эмоциональные проблемы у обоих.