Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.2 комментария
Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».
Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.
В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».
Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.
Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.
Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.
Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.
Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.