По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.3 комментария
Средства от продажи Абрамовичем ФК «Челси» решили заморозить
Politico: Средства от продажи ФК «Челси» могут быть заморожены на неопределенный срок
Средства от продажи английского футбольного клуба (ФК) «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть «заморожены на неопределенный срок» из-за разногласий, касающихся прав собственности, пишет Politico со ссылкой на главу спецфонда, созданного для распределения средств, Майка Пенроуза.
Издание приводит слова сотрудника одной из гуманитарных организаций, связанных с фондом Пенроуза, о том, что правительство Британии обеспокоено возможным политическим разоблачением, когда речь идет о том, куда и кому именно эти средства направляются, передает ТАСС.
Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе сообщило, что Абрамович отказывается передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи «Челси» исключительно Украине, он также хочет направить средства пострадавшим в России.