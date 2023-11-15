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«Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения при Абрамовиче
«Челси» грозит снятие очков за финансовые нарушения во время руководства Абрамовича
Английская премьер-лига (АПЛ) может снять очки с лондонского футбольного клуба «Челси» за нарушения финансового фэйр-плей, допущенные во время руководства Романа Абрамовича, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на расследование Cyprus Confidential.
Источник заявил об утечке файлов, свидетельствующих о секретных транзакциях через принадлежащие Абрамовичу офшоры, передает ТАСС.
Согласно данным Cyprus Confidential, переводы могли предназначаться агенту бывшего полузащитника «Челси» бельгийца Эдена Азара, партнеру бывшего главного тренера команды итальянца Антонио Конте, также офшорные средства могли быть задействованы при оформлении трансферов бразильца Виллиана и камерунца Самюэля Это’о из махачкалинского «Анжи».
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии сообщили, что в настоящее время проводят расследование финансовой деятельности клуба.
Ранее правление английской премьер-лиги одобрило продажу лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович, американцу Тодду Боэли.