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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 17:33 • Новости дня

    На территории НПЗ на северо-западе Иране произошел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв резервуара с азотом произошел на территории строящегося блока тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, в результате аварии окрестности НПЗ накрыл густой дым. Отмечается, что причиной появления дыма стало именно происшествие на объекте, связанное с утечкой и взрывом азота, передает ТАСС.

    17 июня в столице Восточного Азербайджана, городе Тебризе на северо-западе Ирана, были слышны два взрыва.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ирана по Израилю произведен запуск ракет, ВВС Израиля наносят ответные удары. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    13 комментариев


    27 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Маск написал под постом Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Америка – большой сатана или величайший сатана?» Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном. Он также сообщил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

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    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    13 комментариев

    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В гуманитарном грузе муки для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля
    @ IMAGO/Zoonar.com/Steve Heap/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Во время проверки гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа, в мешках с мукой нашли наркотические вещества. Продукты поставлялись гуманитарными центрами, работающими под эгидой США и Израиля.

    Власти Газы отметили, что в составе муки оказались таблетки оксикодона – опиоидного обезболивающего, представляющего опасность для здоровья, передает «Царьград».

    Правительство региона уточнило, что наркотики были обнаружены именно в тех поставках, которые прибыли из американо-израильских центров.

    Представители руководства предположили, что попадание измельченных таблеток в муку могло быть не случайным. По их словам, подобные вещества могут вызвать галлюцинации и затруднения дыхания, что вызывает серьезное беспокойство у местных жителей.

    Напомним, Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайшей пары недель, о чем сообщают израильские СМИ.

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    26 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен быть освобожден от уголовного преследования.

    «Безусловно, действия Трампа можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это спровоцировало раскол среди израильских политиков: одни считают недопустимым внешнее влияние на судебную систему, другие поддерживают позицию президента США и премьер-министра Израиля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Возможно, мы наблюдаем некую комбинацию: Трамп пытается помочь Нетаньяху избежать преследования, а израильский премьер, в свою очередь, смягчает свою позицию по палестинскому вопросу. Это позволило бы Трампу представить себя полноценным миротворцем на Ближнем Востоке и укрепить отношения со странами Персидского залива», – добавил он.

    «Однако, на мой взгляд, Нетаньяху не заслуживает помилования. Из-за его бездействия в октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС погибли более 1,5 тыс. человек. Он должен понести ответственность – пусть даже по другому уголовному делу. Если все обвинения с него снимут, это вызовет волну возмущения в израильском обществе: ведь тогда за провал никто не ответит», – предупредил эксперт.

    «Впрочем, сомневаюсь, что Трамп действительно сможет помочь Нетаньяху избежать наказания. Израильская судебная система до сих пор не демонстрировала такой слабости», – подытожил собеседник. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции. Глава Белого дома назвал израильского политика «величайшим воином» в истории страны. По его словам, этот процесс – «нелепая охота на ведьм».

    «Мы с Биби только что прошли вместе через ад, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля – Ираном», – написал Трамп, напомнив о «любви Нетаньяху к невероятной Святой Земле». Премьер в ответ выразил главе Белого дома благодарность «за колоссальную поддержку Израиля и еврейского народа», сообщает Ynet.

    Между тем лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид заявил, что главе Белого дома следует воздержаться от «вмешательства в юридические процессы независимого государства». «Я надеюсь, что это награда Трампа Нетаньяху за будущую сделку по заложникам, которая положит конец войне в секторе Газа», – добавил политик.

    Адвокат премьера Амит Хадад попросил окружной суд Иерусалима отменить процессуальные действия с Нетаньяху на ближайшие две недели, заявив, что это критический момент для безопасности Израиля. По его словам, глава правительства должен посвятить время «приоритетным» задачам, в первую очередь – управлению боевыми действиями в Газе и их региональным последствиям.

    Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний политик обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера и миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодным условиям для медиамагнатов в обмен на позитивные материалы о себе и своей семье, пишет The Guardian.

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    27 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых военных ударов по Ирану в случае, если разведка предоставит данные о достижении опасного уровня обогащения урана.

    На вопрос журналистов о вероятности подобных действий Трамп ответил: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана и о планах провести переговоры с Тегераном.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    28 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС

    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС Иссы аль-Иссу

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля ликвидировала в районе Сабра города Газа одного из основателей ХАМАС Мухаммеда Иссу аль-Иссу,, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате операции в Газе был уничтожен один из основателей ХАМАС, возглавлявший военный штаб организации, Мухаммед Исса аль-Иссу, передает ТАСС. Аль-Иссу, по данным израильской стороны, координировал действия военного крыла организации.

    Кроме того, по информации новостного портала Elnashra, израильские беспилотники за последние сутки ликвидировали не менее трех членов вооруженного крыла «Хезболла» на юге Ливана. Один из ударов был нанесен по мотоциклу в районе Махрун, где погибли два шиитских бойца, еще двое мирных жителей получили ранения. Ранее на шоссе между населенными пунктами Бинт-Джбейль и Кунин был убит полевой командир «Хезболла», отвечавший за атаки на израильскую территорию.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам резко осудил продолжающиеся удары Израиля, назвав их «грубым нарушением национального суверенитета» и соглашения о прекращении огня от 27 ноября. Он заявил: «Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить».

    Ранее военные самолеты Израиля нанесли авиаудар по ключевому объекту командования «Хезболлы» в южной части Ливана.

    Израильские военные самолеты также атаковали склады вооружений и точки размещения ракетных установок «Хезболлы» на территории Ливана к северу от реки Литани.

    Newsweek сообщил о попытках Дональда Трампа убедить Биньямина Нетаньяху согласиться на перемирие с ХАМАС.

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    29 июня 2025, 03:42 • Новости дня
    В парламенте Ирана назвали причину запрета главе МАГАТЭ посещать ядерные объекты

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    По его словам, решение Ирана связано с обнаружением секретных данных о ядерных объектах в документах, полученных от израильского режима, пишет агентство Mehr.

    «Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые США ведут против иранского народа. В основе этой вражды лежат не ракеты или ядерная программа, а народ Ирана. США боятся 90-миллионной нации с семи тысячелетней цивилизацией, которая не допустит американского господства в регионе», – заявил Хаджи Бабаи.

    Вспоминая первые дни войны, он сказал, что враг пытался убить иранских командиров, чтобы дестабилизировать систему управления, точно так же, как они сделали это 28 июня 1981 года, когда они убили аятоллу Бехешти и представителей судебной власти, а позже убили президента Раджаи.

    «Враг считает, что Ираном нельзя управлять и он должен быть раздроблен. Они стремятся разжечь этническую напряженность и ошибочно полагают, что 70%  иранского населения встанут на их сторону», – заключил он.

    Перемирие и прекращение огня, которое вступило в силу 24 июня, привело к прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    26 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Президент Ирана решил принять участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассматривает возможность лично приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро в начале июля.

    Об этом сообщил посол Ирана в Бразилии Абдолла Некунам Гадирли, пишет бразильская газета Estadao, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что сейчас ведется этап планирования вероятного приезда главы государства на мероприятие.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь.

    Газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    28 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    Стало известно о работе строительных бригад в районе ядерного объекта в Фордо

    Tекст: Антон Антонов

    На месте авиаудара США по ядерному объекту Ирана в Фордо замечены строительные машины, занятые восстановлением поврежденной территории, свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

    Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на территории объекта. Работа ведется «около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом», передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    Также на спутниковых снимках видно восстановление подъездных дорог к объекту и грунтовой дороги, ведущей к лаборатории. Издание отмечает, что восстановительные работы проводятся через «пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ выразили сомнения в полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что инфраструктура на объекте Фордо лишь незначительно пострадала после атак США. По заявлению властей США  американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам нанесен «монументальный» ущерб.

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    27 июня 2025, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

    CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.

    Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

    По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

    Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

    Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

    Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

    Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    28 июня 2025, 11:52 • Новости дня
    CNN: США не стали применять бомбы GBU-57 по Исфахану

    Tекст: Александра Юдина

    Армия США не использовала противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в Исфахане, сообщает канал CNN.

    Причиной отказа стала значительная глубина расположения объекта, что делало применение такого вооружения неэффективным, передает РИА «Новости».

    CNN передает, что такое объяснение дал председатель объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн на закрытом брифинге для законодателей.

    По данным трех источников, присутствовавших на брифинге, и еще одного проинформированного, Кейн отметил недостаточную эффективность бомб GBU-57 против данного объекта.

    Как уточняет телеканал, по объекту в Исфахане был нанесен только ракетный удар крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с американской подлодки. Чиновники США считают, что на этом объекте находится примерно 60% запасов обогащенного урана Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

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    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

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