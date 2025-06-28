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Дудаев: Путин лично поздравил сына Кадырова с бракосочетанием
В Москве президент России Владимир Путин лично поздравил Адама Кадырова с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему семейного счастья и успехов в службе, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Президент России Владимир Путин встретился с секретарем Совета безопасности Чечни Адамом Кадыровым в Москве, передает ТАСС.
Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил в своем Telegram-канале , что встреча прошла в неофициальной обстановке, отличалась теплотой и искренностью.
По его словам, Владимир Путин лично поздравил Адама Кадырова с предстоящим бракосочетанием и пожелал ему крепкого семейного счастья, а также успехов в служении России и Чеченской Республике.
Дудаев подчеркнул, что Адам Кадыров продолжает традиции своей семьи и уже проявил себя как ответственный руководитель.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту за личное поздравление и теплые слова в адрес его сына и чеченского народа. В своем обращении Кадыров отметил, что для его семьи ценна память Путина о первом президенте Чеченской Республики Ахмате-Хаджи Кадырове и подчеркнул важность этого проявления уважения.
Рамзан Кадыров рассказал, что Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с бракосочетанием. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова заявила, что свадьба брата прошла в родовом доме Кадыровых в Ахмат-Юрте.