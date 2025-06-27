Экс-футболист сборной России Быстров оказался в базе украинского сайта «Миротворец»

Tекст: Мария Иванова

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Владимир Быстров внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. 41-летний футболист оказался в списке 26 июня. Ему вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Миротворец» был создан в 2014 году и позиционирует себя как проект по установлению личностей и публикации персональных данных тех, кто, по мнению авторов сайта, якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в базу попадали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по каким-либо иным причинам вызывали негативную реакцию со стороны администрации портала.

Владимир Быстров ранее дважды становился чемпионом России в составе «Зенита». Теперь его персональные данные оказались в «черном списке», наряду с другими известными россиянами и иностранцами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данные главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Певица Ани Лорак попала в список этого сайта.

До этого певица Земфира* (признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были включены в базу «Миротворца» за манипуляцию информацией.