27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Экс-футболист сборной России Быстров оказался в базе украинского сайта «Миротворец»
Бывшему полузащитнику сборной России Владимиру Быстрову приписали попытку «посягательства на территориальную целостность Украины», его данные появились на сайте «Миротворец».
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Владимир Быстров внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. 41-летний футболист оказался в списке 26 июня. Ему вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
«Миротворец» был создан в 2014 году и позиционирует себя как проект по установлению личностей и публикации персональных данных тех, кто, по мнению авторов сайта, якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в базу попадали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по каким-либо иным причинам вызывали негативную реакцию со стороны администрации портала.
Владимир Быстров ранее дважды становился чемпионом России в составе «Зенита». Теперь его персональные данные оказались в «черном списке», наряду с другими известными россиянами и иностранцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данные главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Певица Ани Лорак попала в список этого сайта.
До этого певица Земфира* (признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были включены в базу «Миротворца» за манипуляцию информацией.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом