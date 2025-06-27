Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

Tекст: Вера Басилая

Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

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Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

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