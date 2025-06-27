  • Новость часаРоссийские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране
    В Европарламенте начали сбор подписей за вотум недоверия фон дер Ляйен
    Американист оценил шансы «безумного коммуниста» на выборах мэра Нью-Йорка
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    Путин обвинил Запад в грабеже золотовалютных резервов России
    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    3 комментария
    27 июня 2025, 09:55 • Новости дня

    Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

    CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.

    Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

    По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

    Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

    Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

    Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

    Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

    24 июня 2025, 23:35 • Новости дня
    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране

    СМИ сообщили о появлении в Тегеране «ликвидированного» Израилем главы спецназа КСИР

    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране
    @ Скриншот с видео/Соцсеть Х Tehrantimes79

    Tекст: Ирма Каплан

    Иранские СМИ во вторник сообщили, что командующий иранскими силами «Аль-Кудс» (спецназ Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Исмаил Каани появился в Тегеране во время празднований, посвященных тому, что Иран назвал своей победой над Израилем, пишет Turkiye Today.

    Информационное агентство Mehr заявило, что Каани жив, опровергая более ранние сообщения о том, что он был якобы убит в результате израильского авиаудара.

    В первые часы военной кампании Израиля против Ирана, известной как операция «Восходящий лев», израильская армия заявила, что Каани погиб в результате удара, напомнила Turkiye Today.

    Газета The New York Times, ссылаясь на иранские источники, сообщила, что Каани погиб в результате израильских авиаударов 13 июня. В более ранних репортажах NYT также сообщала, что Каани был среди нескольких убитых иранских военачальников, хотя и не ссылалась на источники.

    Times of Israel сообщила, что на видео в социальных сетях видно, что командующий Корпусом стражей исламской революции элитных сил «Аль-Кудс» генерал Исмаил Каани, смешавшись с толпой, идет в проправительственной демонстрации в Тегеране во вторник.

    Англоязычная иранская газета Tehran Times в соцсети Х разместила пятисекундное видео, на котором, как утверждают СМИ, Каани – благообразный старец с седой бородой и усами, в черной кепке, среди толпы празднующих демонстрантов.

    Напомним, это не первый случай сообщения о ложной смерти Каани. В октябре 2024 года широко распространились сообщения о том, что он был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте.

    При этом через неделю Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


    Комментарии (4)
    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

    Комментарии (3)
    24 июня 2025, 21:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

    Стоимость нефти Brent на ICE опускалась ниже 67 долларов впервые с 11 июня

    Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе 2025 года опустилась ниже 67 долларов за баррель, показав значительное снижение.

    Как отмечает ТАСС, по состоянию на 19:58 по московскому времени цена нефти Brent снижалась на 5,29%, достигнув отметки 66,91 доллара за баррель. Это минимальный уровень с 11 июня 2025 года.

    Позднее, к 20:03 по московскому времени, снижение замедлилось, и фьючерсы на Brent торговались по цене 67,05 доллара, что на 5,1% ниже предыдущих значений. При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе 2025 года подешевели на 3,93%, до 64,24 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опускалась ниже 70 долларов за баррель.

    Стоимость нефти Brent к вечеру понедельника снизилась и достигла отметки ниже 77 долларов за баррель из-за ослабления рыночных опасений.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе впервые с января превысила 81 доллар за баррель.

    Комментарии (5)
    25 июня 2025, 03:37 • Новости дня
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана

    Пушков: Утечки о сохранности ядерной программы Ирана имеют две цели

    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

    Пушков напоминает, что, согласно появившейся в западных СМИ утечке «совершенно секретного» доклада разведки США, ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали.

    «Возможно, это и так, но такие «утечки» случайными не бывают. У этой «утечки» может быть две цели: первая – дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность), вторая – обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков резюмирует замечанием о том, что когда в США происходят организованные утечки, это всегда кому-то и для чего-то нужно.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    Президент США Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 06:58 • Новости дня
    NBC News сообщил о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    NBC News сообщил о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обострения отношений с США израильская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

    У израильских вооруженных сил заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News и осведомленные источники. Особенно ощутимой стала нехватка боеприпасов, что вызывает обеспокоенность в военных кругах Израиля.

    Причиной сложившейся ситуации называют напряжение в отношениях между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. США традиционно являются одним из главных поставщиков вооружений для Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Комментарии (5)
    25 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Интерес Китая к проекту трубопровода «Сила Сибири – 2» усилился из-за недавнего конфликта между Израилем и Ираном, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, китайские власти пересматривают свои взгляды на безопасность поставок энергоносителей из стран Ближнего Востока и рассматривают возможность ускорения реализации давно обсуждаемого проекта, передает The Wall Street Journal.

    «Сила Сибири – 2» долго оставалась предметом разногласий между Москвой и Пекином из-за условий ценообразования и вопросов собственности. Кроме того, Китай опасался чрезмерной зависимости от российского газа, но недавние события заставили Пекин задуматься об альтернативах поставкам из Персидского залива.

    По данным Rystad Energy, около 30% импорта газа Китай получает в виде СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, чей статус как узкого морского прохода делает его уязвимым в условиях нестабильности. Эксперты отмечают, что конфликт в регионе показал Китаю, насколько важны стабильные поставки по суше.

    Аналитики подчеркивают, что Россия будет пытаться вывести этот вопрос на повестку дня во время визита президента Владимира Путина в Китай в сентябре. Однако даже при достижении соглашения на строительство потребуется не менее пяти лет. Основными препятствиями остаются разногласия по цене и по вопросу инвестиций, а также стремление Китая получить долю в проекте, на что Россия пока не соглашается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» первые 100 млрд кубометров газа.

    Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

    Комментарии (10)
    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

    Комментарии (2)
    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (2)
    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (3)
    25 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Разведка Израиля: Ядерная программа Ирана отброшена на несколько лет назад
    Разведка Израиля: Ядерная программа Ирана отброшена на несколько лет назад
    @ Maxar Technologies/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии после недавних атак, пишет Times of Israel.

    Израильские удары и атаки США по объектам Ирана позволили отбросить развитие иранской ядерной программы на несколько лет, передает Times of Israel. Старший израильский чиновник сообщил, что хотя программа не уничтожена окончательно, достигнутый результат был бы невозможен путем переговоров с Тегераном.

    Он подчеркнул, что удары были оправданы, поскольку теперь у Ирана будет меньше возможностей для попыток обогатить уран. Отмечается, что удары нанесли ущерб не только ядерной, но и ракетной программе страны. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира, «мы отбросили ядерный проект Ирана на годы, то же касается и ракетной программы».

    Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что «пока рано оценивать все последствия ударов», но Израиль смог устранить угрозу, которую представляла иранская программа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Израиль «добился исторической победы», устранив две экзистенциальные угрозы: ядерное оружие и 20 тыс. баллистических ракет. Он добавил, что если Иран попытается восстановить программу, Израиль вновь примет решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США. Дональд Трамп продолжает убеждать общественность и сенаторов в полном разгроме иранской ядерной программы.

    Комментарии (22)
    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

    Комментарии (4)
    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

    Комментарии (10)
    Главное
    Российские войска продвинулись к югу от Запорожья
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками
    Стало известно о нацистском прошлом деда новой главы MI6
    Активисты сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на срок до десяти лет

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации