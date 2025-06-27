27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном
CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана
Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.
Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.
По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.
Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».
Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.
Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.
Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.
Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.
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