В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.2 комментария
Путин назвал конфликт Израиля и Ирана завершенным
Путин сообщил о стабилизации обстановки на Ближнем Востоке
Президент России оценил ситуацию на Ближнем Востоке как стабилизирующуюся после конфликта между Израилем и Ираном, что открывает новые экономические перспективы.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом, передает «Интерфакс». Российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке сейчас успокаивается.
Путин подчеркнул, что нормализация обстановки позволит развивать экономические отношения со всеми странами региона, включая Иран. «Это значит, что можно будет развивать экономические отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном», – заявил президент.
Он также выразил уверенность, что улучшение регионального климата благоприятно скажется на международных проектах и сотрудничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу заявлений военного руководства Израиля о возможном продолжении силовой операции против Ирана после перемирия. Лавров заявил, что режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за действий Израиля и США на Ближнем Востоке. Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов отметил обеспокоенность Москвы решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.