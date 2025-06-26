Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Лавров заявил о подрыве режима нераспространения ЯО из-за атак Израиля и США
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за действий Израиля и США на Ближнем Востоке.
Он на пресс-конференции подчеркнул, что «режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые предпринял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана», передает ТАСС.
В четверг заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.
Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.