Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Израиля о продолжении операции в Иране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил обеспокоенность в связи с заявлениями военного руководства Израиля относительно возможного продолжения силовой операции против Ирана после перемирия.
Лавров выразил настороженность по поводу заявлений главы генштаба Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке может быть лишь временной паузой, и после него может возобновиться операция против Ирана, передает РИА «Новости». Он указал, что это расходится с позицией других участников процесса, включая президента США Дональда Трампа.
Глава МИД России сообщил, что и Иран, и США хотят, чтобы ситуация на Ближнем Востоке перешла в политическое русло. По словам Лаврова, президент Трамп намерен выступать посредником между Израилем и Ираном.
«Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня», – заявил Лавров на пресс-конференции.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.
Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.