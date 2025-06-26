Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Израиля о продолжении операции в Иране

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров выразил настороженность по поводу заявлений главы генштаба Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке может быть лишь временной паузой, и после него может возобновиться операция против Ирана, передает РИА «Новости». Он указал, что это расходится с позицией других участников процесса, включая президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России сообщил, что и Иран, и США хотят, чтобы ситуация на Ближнем Востоке перешла в политическое русло. По словам Лаврова, президент Трамп намерен выступать посредником между Израилем и Ираном.

«Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня», – заявил Лавров на пресс-конференции.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.



