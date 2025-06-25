Вице-президент США Вэнс показал неприличный жест критикам

Вице-президент США Вэнс публично показал средний палец либеральным оппонентам

Tекст: Денис Тельманов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время речи в Огайо, поддерживая сторонников Дональда Трампа, показал средний палец, сообщает РИА «Новости». Вэнс сделал это после комментариев о трудностях политической деятельности и критике либеральных оппонентов в Вашингтоне.

«Я знаю, что быть политическим кандидатом – это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там – номер один», – заявил Вэнс и показал собравшимся средний палец.

Он добавил, что многие его оппоненты, которых он описал как «розововолосых людей», используют этот жест, и выбрал воспринимать его как символ Вашингтона. Вэнс продолжал держать палец поднятым, подчеркивая свою позицию в противостоянии с либералами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка начать процедуру импичмента президента США провалилась из-за противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

Действия Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в Конгрессе и спровоцировали дискуссию об импичменте. Конгресс ранее раскритиковал Трампа за удары по Ирану, а в администрации США возникли разногласия по поводу операции.