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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    5 комментариев
    23 июня 2025, 18:23 • Новости дня

    Дробницкий: Трамп поставил интересы интересы Тель-Авива выше приоритетов США

    Американист Дробницкий: Противники Трампа получили повод называть его диктатором

    Дробницкий: Трамп поставил интересы интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам переиграл сам себя: либеральные элиты получили новый повод называть президента США «диктатором», а лозунг MAGA-крыла «Америка прежде всего» оказался в тени интересов Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Конгрессе раскритиковали Трампа за удары по Ирану, а в администрации США разошлись в оценках операции.

    «Дональд Трамп надеялся ударами по иранским ядерным объектам удовлетворить интересы двух лагерей Белого дома. С одной стороны, ястребов – тем, что все-таки провел операцию против Исламской республики. А с другой, участников MAGA-крыла, представив удар как отказ Штатов вступать в полномасштабную войну», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его оценкам, президент США в итоге «переиграл сам себя», а победителями в сложившейся ситуации оказались либералы. Собеседник указал, что в прессе уже проводят сравнительные анализы действий Трампа и Джорджа Буша-младшего. Последний в марте 2003 года в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности».

    «Сейчас либеральные элиты отмечают, что Буш-младший по крайней мере обратился в Конгресс за одобрением операции. Нынешний глава США этим пренебрег, а значит, как они считают, покусился на права законодательного органа. В этой связи ему припоминают и действия по подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе. После ударов по Ирану у противников Трампа появился еще один повод называть его «диктатором», – детализировал политолог.

    Кроме того, операция «Полуночный молот» нанесла чувствительный удар по MAGA-крылу, продолжил Дробницкий. Он напомнил, что представители движения выступали против вмешательства в ирано-израильский конфликт. «Их главный посыл: заниматься Штатами, а не всем миром. В итоге же на первое место вышли интересы Тель-Авива», – пояснил эксперт.

    «Чем теперь Трамп отличается от других республиканских политиков? При этом важно помнить, что на каждого Буша найдется Барак Обама», – подчеркнул политолог. По его оценкам, внутриполитическая ситуация для Белого дома ухудшается, и в сентябре у президента США попытаются отобрать власть, передав основные полномочия Конгрессу.

    Напомним, демократы в Конгрессе осудили решение президента США нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей. Некоторые из них призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Дональда Трампа.

    «Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса», – считает член Палаты представителей Шон Кастен. В схожем ключе высказалась его коллега Александрия Окасио-Кортес.

    «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции», – подчеркнула она. По словам законодательницы, Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», – полагает Окасио-Кортес.

    Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. «Президент пришел к власти, пообещав «положить конец бесконечным зарубежным войнам». В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту», – сказал Уорнер.

    Республиканцы в основном выразили слова поддержки главе Белого дома. Однако отличился конгрессмен Томас Масси. Он, как и демократы, поставил под сомнение конституционность ударов США по Ирану. По его мнению, «когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это – акт войны».

    После этого Трамп назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и «жалким неудачником», а также исключил его из числа сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Американский лидер отметил, что Масси в своем штате Кентукки сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс.

    Как отмечает NBC News, до атаки на иранские объекты представители MAGA были расколоты по вопросу эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот».

    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину

    Аракчи сообщил о консультациях Ирана и России по противодействию общим угрозам

    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Иран и Россия ведут тесные консультации для противодействия общим угрозам, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после прибытия в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Аракчи отметил: «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России».

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    Министр подчеркнул, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в текущей опасной ситуации. По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Аракчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

    До этого Аракчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    23 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

    Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи пройдет в контексте разведки Тегераном условий деэскалации со стороны США и Израиля. Но ждать от переговоров масштабных итогов не стоит – стороны сейчас стараются уходить от громких заявлений и категоричности в действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву.

    «Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

    «Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

    Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

    Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

    «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

    По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

    При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

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    23 июня 2025, 13:47 • Новости дня
    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке

    Иранское агентство Mehr сообщило о нападении на базу США на севере Сирии

    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Касрук западной части провинции Эль-Хасака на севере Сирии зафиксирована атака на американский военный объект.

    Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что нападение произошло на базу, расположенную в районе Касрук, в западной части сирийской провинции Эль-Хасака.

    В сообщении агентства отмечается: «Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению». По данным источников, целью атаки стала именно база США в Касруке.

    Детали инцидента, а также информация о возможных пострадавших или ущербе на данный момент не уточняются.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, после американской операции «Полуночный молот» Тегеран не торопится к деэскалации.

    Международные инспекторы до сих пор не находят 400 килограммов обогащенного урана на ядерных объектах Ирана.

    Высшее военное руководство страны пообещало дать решительный ответ на действия США.

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    23 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Иран потребовал передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Иран настаивает на передаче израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и требует немедленных принудительных мер Совбеза ООН против США и Израиля, заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

    Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам, заявил, что в соответствии с Уставом ООН СБ должен «устранить несправедливость и серьезные нарушения», передает ТАСС.

    Он призвал «осудить агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, принять эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства».

    Дипломат также отметил, что США воспользовались надуманным и абсурдным предлогом, чтобы развязать войну против Ирана. Своей внешней политикой США дестабилизируют целые регионы, такие как Афганистан, Ирак и Ливия, сказал Иравани. По его мнению, Израиль «завладел внешней политикой США и втянул Соединенные Штаты в еще одну дорогостоящую и необоснованную войну».

    Иран оставляет за собой право на защиту от агрессии США и Израиля, а время и масштаб ответных мер будет определен вооруженными силами страны, сказал Иравани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США открыли «ящик Пандоры» и готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предложил «Сделать Иран снова великим» через «смену режима».

    В соцсети Truth Social Трамп отметил, что термин «смена режима» является «неполиткорректным». «Но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» – заявил он.

    Трамп закончил свое сообщение возгласом: «MIGA!». «MIGA», то есть «Make Iran great again» является аналогом девиза предвыборной кампании Трампа «MAGA – Мake America great again».

    Напомним, США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться полностью поменять правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    Раскрыты подробности «отвлекающего» маневра США при ударе по Ирану
    Раскрыты подробности «отвлекающего» маневра США при ударе по Ирану
    @ Staff Sgt. Jordan Castelan/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США отправили две группы B-2 с разными маршрутами и транспондерами, чтобы ввести иранские службы ПВО в заблуждение относительно направления и времени атаки, сообщила The New York Times.

    Издание пишет, что США применили отвлекающий маневр, перебросив стратегические бомбардировщики B-2 двумя разными маршрутами, передает РИА «Новости».

    По данным New York Times, одна группа самолетов с включенными транспондерами направилась на запад в сторону острова Гуам, чтобы быть отслеженной коммерческими спутниками. В это время другая группа из семи B-2, полностью загруженная бомбами GBU-57 и с выключенными транспондерами, летела на восток в сторону Ирана. Газета отмечает, что B-2 являются единственными самолетами, способными доставлять такие бомбы и не быть обнаруженными иранскими радарами.

    По мнению издания, такой маневр мог создать у наблюдателей и у иранских военных ошибочное впечатление о времени и направлении возможной атаки США.

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    США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана с использованием 14 сверхтяжелых авиабомб и более 75 высокоточных боеприпасов.

    Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты своих национальных интересов.

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    23 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США

    Политолог Ципис: Удар США лишь ускорит создание ядерного оружия Ираном

    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США
    @ Ayman Nobani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После американской операции «Полуночный молот» Тегеран не спешит «пойти на мировую». Сценарий деэскалации возможен только после ответа со стороны Ирана. «В арсенале» Исламской республики три варианта: ускорение разработки ядерного оружия, активизация деятельности проиранских формирований, а также блокада Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Спустя сутки после ударов США по иранским ядерным объектам и в Штатах, и в Израиле гадают, были ли уничтожены бункеры, в которых находились центрифуги и лаборатории», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он указал, что после американской атаки Тегеран не спешит «идти на мировую». «Силы Исламской республики сегодня продолжали наносить удары по целям на территории еврейского государства», – напомнил собеседник. По оценкам политолога, у Ирана «в арсенале» три варианта ответа Штатам.

    «Во-первых, страна, скорее всего, ускорит разработки в рамках собственной ядерной программы. Другими словами, администрация Трампа подтолкнула иранские власти к выводу, что ЯО – единственная гарантия безопасности республики. Во-вторых, Иран прибегнет к помощи собственной агентурной сети, разбросанной по всему Ближнему Востоку», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, речь пойдет о попытках покушений на западных политиков, а также о возможных атаках на американские базы в регионе. Третий вариант ответа Тегерана – возможная блокада Ормузского пролива, добавил Ципис. Однако данный ход может вызвать проблемы и для самого Ирана.

    «Непонятно, как в этом случае поведет себя Европа. ЕС может как подключиться к войне против Ирана, так и попытаться надавить на Трампа с целью урегулировать конфликт. Но в настоящее время Тегеран вряд ли готов к стабилизации ситуации. Ему необходимо «восстановить лицо», то есть как минимум продемонстрировать соразмерный ответ», – рассуждает он.

    На этом фоне примечательны заявления Трампа, допустившего смену режима. «Пока непонятно, действительно ли Америка готова менять власть в республике. Раздаются голоса как за этот шаг, так и против него. Тем не менее сделать это Вашингтону под силу. В Иране нестабильная социальная обстановка. Применить технологии цветных революций вполне возможно», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. «Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again, «Сделать Иран снова великим»)», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Эта публикация Трампа контрастирует с заявлениями, сделанными ранее членами его администрации. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет заверяли, что удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

    Расхождения в заявлениях американских чиновников касаются и результатов прошедшей атаки. В частности, Вэнс заявил, что Штаты не могут подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В то же время Трамп продолжает настаивать: США ликвидировали все цели.

    Напомним, в ночь на воскресенье Вашингтон провел операцию «Полуночный молот», в рамках которой США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit 509-го авиакрыла ударили по Фордо и Натанзу противобункерными бомбами GBU-57, а подводные лодки атаковали Исфахан ракетами Tomahawk.

    Совбез ООН собрался на экстренное заседание. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, действия американской стороны являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества», – подчеркнул дипломат.

    Высшее военное руководство Ирана пообещало, что США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана. «В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

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    23 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану

    NYT: Китайские дипломаты заявили о потере доверия к США после атаки по Ирану

    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану
    @ Kena Betancur/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские власти резко осудили воздушные удары США по ядерным объектам Ирана и заявили о потере доверия к Вашингтону.

    Власти КНР обвинили США в подрыве своего имиджа мировой державы после авиаударов по иранским ядерным объектам, передает The New York Times.

    По словам представителя КНР в ООН Фу Цуна, действия Вашингтона нанесли ущерб не только Ирану, но и американской репутации как участника международных переговоров. «Иран пострадал, но также пострадала и репутация США – как страны и как стороны любых международных переговоров», заявил Фу Цун.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    На экстренном заседании Совбеза ООН Пекин присоединился к России и Пакистану в подготовке резолюции с требованием немедленного прекращения огня, защиты мирного населения и начала мирных переговоров. Китайские официальные СМИ также раскритиковали США, обвинив их в эскалации насилия на Ближнем Востоке. Издание Xinhua отметило, что текущий кризис показывает провальность политики силы и военных вмешательств.

    Несмотря на резкую риторику, Китай остается одним из главных политических и экономических партнеров Ирана, что позволяет Тегерану сохранять устойчивость и поддерживать союзников, включая организации Хамас, Хезболла и хуситов. В КНР призвали мировое сообщество работать над деэскалацией конфликта, однако отказались обсуждать возможность давления на Тегеран по требованию США.

    Ранее российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов Соединенных Штатов по иранским объектам и призывом к прекращению огня.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

    Министерство иностранных дел Китая осудило атаку Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты.

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    23 июня 2025, 00:24 • Новости дня
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии, ударами по Ирану они «открыли ящик Пандоры», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

    Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

    Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

    Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

    Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

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    Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

    «Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.

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    23 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.

    Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.

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    23 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Bloomberg: Иран сохранил ядерный материал и готовит ответ США
    Bloomberg: Иран сохранил ядерный материал и готовит ответ США
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После авиаудара США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы до сих пор не обнаружили 400 килограммов обогащенного урана, что вызывает тревогу по поводу дальнейшей судьбы ядерной программы страны.

    Авиаудары США по ядерным объектам Ирана нанесли ущерб атомной программе страны, однако, как сообщает Bloomberg, запасы высокообогащенного урана остались вне зоны поражения и неизвестны международным инспекторам. Лидеры Ирана, несмотря на потери среди высшего руководства после израильских атак, по-прежнему контролируют ситуацию, а страна обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Власти Ирана заявили, что масштаб и форма ответа на удары США будут определены вооруженными силами, и не исключили атак на инфраструктуру США без нанесения ущерба американским военным. Эксперты отмечают, что несмотря на ослабление иранских прокси-групп, страна сохраняет потенциал для дестабилизации ситуации в регионе, в том числе через перекрытие Ормузского пролива.

    Международные инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что не имеют доступа к 400 килограммам высокообогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных зарядов после дополнительного обогащения и конверсии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал необходимость новых переговоров по поводу судьбы этого материала.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Стремление Тегерана к ядерному оружию может усилиться на фоне ударов и возможного выхода из ДНЯО, предупреждают аналитики. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на заседании Совбеза ООН, что глобальная система сдерживания ядерного распространения оказалась под угрозой.

    Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня.

    Иран пообещал отреагировать на эти удары и заявил о своем праве защищать национальные интересы.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал передачи израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и призвал к немедленным мерам Совбеза ООН против США и Израиля.

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    23 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Десятки израильских истребителей атаковали Тегеран

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские ВВС провели масштабную воздушную операцию, атаковав военную штаб-квартиру и производственные объекты по выпуску ракет в Тегеране.

    Более 50 израильских истребителей нанесли удары по военным и производственным объектам в районе Тегерана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении израильской армии отмечается, что целью атаки стали военная штаб-квартира иранского режима, производственные объекты по выпуску ракет и радаров, а также склады для хранения ракет.

    Подчеркивается, что операция стала одной из крупнейших по числу задействованных самолетов за последнее время. Официальных сообщений о последствиях ударов со стороны иранских властей на данный момент не поступало.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Генштаба Израиля заявил о готовности Армии обороны Израиля к длительной кампании. 22 июня израильские ВВС атаковали объекты военной инфраструктуры в Иране, а накануне по Израилю с территории Ирана были выпущены ракеты.

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    23 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар

    Иранский генерал Хатами пообещал США ответ на атаку ядерных объектов

    Главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар
    @ Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высшее военное руководство Ирана пообещало решительные действия в ответ на удар по своим ядерным объектам, отметив историческую последовательность подобных ответов.

    США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

    «В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил Хатами во время встречи, которую транслировала иранская гостелерадиокомпания.

    Выступление Хатами стало реакцией на недавний удар по иранским ядерным объектам, ответственность за который в Тегеране возложили на США. По словам генерала, руководство страны не намерено оставлять такие действия без ответа.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. Иран пообещал отреагировать на действия США и подчеркнул свое право на защиту национальных интересов.

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    23 июня 2025, 03:43 • Новости дня
    Иран запустил ракеты по Израилю
    Иран запустил ракеты по Израилю
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По Израилю с территории Ирана выпущены ракеты, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Системы противоракетной обороны задействованы, «чтобы перехватить угрозу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана в ночь на 13 июня. С тех пор Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

    В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США ударили по ключевым ядерным объектам Ирана. В воскресенье израильские ВВС атаковали объекты военной инфраструктуры в Иране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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