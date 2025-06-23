Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.7 комментариев
Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
Племянница Трампа рассказала о влиянии прозвища TACO на решение об атаке на Иран
Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.
Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как «Trump Always Chickens Out», стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.
В своей рассылке «The Good in Us» Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».
Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Маржори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. В результате, по версии Мэри Трамп, президент был вынужден осуществить военную операцию против Ирана, чтобы доказать свою силу и вернуть себе внимание общественности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.
В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.
Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.