Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

«Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».



