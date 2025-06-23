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Участники «Время героев» отправились в экспедицию на ледоколе «50 лет Победы»
Представители «Время героев» начали обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы»
Стартовал первый образовательный модуль второго потока президентской программы «Время героев» на борту атомного ледокола Росатома «50 лет Победы».
Обучение второго потока президентской программы «Время героев» проходит на атомном ледоколе Росатома, сообщается на официальном сайте программы. В экспедицию отправились 85 участников, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Модуль организован Высшей школой государственного управления президентской академии.
Ректор академии Алексей Комиссаров отметил: «В ходе экспедиции участников ждет очень напряженная программа. Это испытание во всех смыслах этого слова: непростые условия, работа по 12-14 часов, высокая плотность теоретических и практических занятий. Но при этом такой опыт оставляет незабываемые впечатления».
Заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша поприветствовал участников и выразил надежду, что они оценят мощь ледокола и полюбят Арктику, несмотря на трудности экспедиции. Он подчеркнул, что участие в проекте стало традицией для госкорпорации.
Важным мероприятием экспедиции станет церемония зажжения Вечного огня на Северном полюсе. В этом году часть Вечного огня взяли из Музея Победы и, согласно плану, доставят на ледоколе к самой северной точке планеты, посвятив этот акт 80-летию Победы.
Участники также приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания», почтили память жертв Великой Отечественной войны и опустили венок в воды Арктики.
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