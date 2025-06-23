  • Новость часаСВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернутся к переговорам с Тегераном.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    5 комментариев
    23 июня 2025, 16:20 • Новости дня

    Участники «Время героев» отправились в экспедицию на ледоколе «50 лет Победы»

    Представители «Время героев» начали обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Стартовал первый образовательный модуль второго потока президентской программы «Время героев» на борту атомного ледокола Росатома «50 лет Победы».

    Обучение второго потока президентской программы «Время героев» проходит на атомном ледоколе Росатома, сообщается на официальном сайте программы. В экспедицию отправились 85 участников, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Модуль организован Высшей школой государственного управления президентской академии.

    Ректор академии Алексей Комиссаров отметил: «В ходе экспедиции участников ждет очень напряженная программа. Это испытание во всех смыслах этого слова: непростые условия, работа по 12-14 часов, высокая плотность теоретических и практических занятий. Но при этом такой опыт оставляет незабываемые впечатления».

    Заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша поприветствовал участников и выразил надежду, что они оценят мощь ледокола и полюбят Арктику, несмотря на трудности экспедиции. Он подчеркнул, что участие в проекте стало традицией для госкорпорации.

    Важным мероприятием экспедиции станет церемония зажжения Вечного огня на Северном полюсе. В этом году часть Вечного огня взяли из Музея Победы и, согласно плану, доставят на ледоколе к самой северной точке планеты, посвятив этот акт 80-летию Победы.

    Участники также приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания», почтили память жертв Великой Отечественной войны и опустили венок в воды Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мастерской управления «Сенеж» стартовал модуль программы «Время героев», где участников спецоперации на Украине учат муниципальному управлению. Герой России Владимир Сайбель рассказал президенту России Владимиру Путину о поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Президент Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине.

    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела вторая после полуночи серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве после первой серии взрывов отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

    Однако в 3.44 мск сирены снова сработали, передает РИА «Новости».

    «К Киеву несутся крылатые ракеты: всю ночь удары идут по району аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Кроме того, «налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева». Начались пожары в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что по объектам в Киеве «нанесено множество ударов». Сначала цели в Киеве и Киевской области Украины атаковал «рой» «Гераней», затем по украинской столице «ударили баллистические ракеты». Уточняется, что в атаке задействовали «более 100 дронов».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном украинским войскам городе Херсоне.

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    23 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»

    Ростех поставил ВС России мини-ракеты для «Панциря» с увеличенным боекомплектом

    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»
    @ @rostecru

    Tекст: Вера Басилая

    Партия новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов «Панцирь» поступила в войска, что позволило увеличить боекомплект установки до 48 боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    Первые мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» начали поступать в российские войска, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Ростехе, поставки осуществляет холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа для Минобороны. Боеприпасы предназначены для ближнего перехвата различных целей, включая беспилотники.

    В госкорпорации уточнили, что испытания новых ракет подтвердили их заявленные характеристики и правильность технических решений. Контейнер с четырьмя мини-ракетами устанавливается в стандартное место обычной ракеты «Панциря», а процесс перезарядки занимает то же время, что и для обычных боеприпасов.

    По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, использование мини-ракет увеличит боекомплект комплекса до 48 боеприпасов.

    «Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – подчеркнул Оздоев.

    Военные расчеты смогут комбинировать мини-ракеты с обычными для повышения гибкости и вариативности применения. Впервые эти боеприпасы были представлены на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, а в России – на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов.

    Также сообщалось, что Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» благодаря внедрению новых IT-решений.

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    23 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

    По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.

    Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    23 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

    По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».

    Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.

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    23 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 23 БПЛА над тремя областями

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над тремя областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, причем 14 из них – над Ростовской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в ночь на 23 июня силы ПВО России уничтожили 23 ударных беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. В Ростовской области сбиты 14 аппаратов, в Волгоградской – пять, в Астраханской – четыре дрона.

    В сообщении Минобороны также указывается, что с 22:00 22 июня по 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА, из которых 13 сбиты над Ростовской областью, два – над Астраханской, один – над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    Силами ПВО вечером в воскресенье были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

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    22 июня 2025, 19:21 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские войска успешно продвигаются по всем направлениям, освобождая новые населенные пункты, включая Великоновоселковское направление.

    О продвижении российских войск в сторону Днепропетровской области сообщил Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, фронт сдвигается практически по всем направлениям, а подразделения ВС России движутся вперед, что позволяет освобождать новые населенные пункты на территории ДНР.

    Пушилин уточнил, что на Великоновоселковском направлении после освобождения населенного пункта Комар подразделения продвинулись еще дальше в сторону Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это подтверждает слова президента России о поступательном движении российских войск на этом участке фронта.

    Накануне Пушилин сообщал, что подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск (украинское название Покровск) для его дальнейшего освобождения, одновременно перекрывая логистику между этим городом и Константиновкой и укрепляя позиции на территории Днепропетровской области.

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    23 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило неукомплектованные части под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ в спешке направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сообщили в силовых структурах.

    По данным силовых структур, командование ВСУ спешно направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы попытаться сдержать российское наступление, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эта бригада была сформирована в прошлом году и сейчас оснащена вооружением лишь на 30%, а личным составом – на 70%.

    По информации собеседника агентства, подразделение перебрасывалось в условиях нехватки времени и средств. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ВС России освободили уже 14 населенных пунктов в Сумской области.

    СМИ сообщали, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ведут активные бои почти в десяти поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими военными не стоит задача взять под контроль город Сумы, но не исключил такого хода развития событий.

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    22 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Нежина в Черниговской области и на подконтрольной украинским военным территории Запорожской области были нанесены удары по складам и позициям ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Черниговская область – два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы – работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область – два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района», – заявил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев заявил, что в селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными и постройки, где размещались склад боеприпасов и станция обслуживания техники.

    Кроме того, подполье сообщило о поражении центра подготовки диверсантов под Одессой.

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    22 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа на территории Ростовской области в вечернее время.

    Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что оба аппарата были сбиты в промежутке с 18.00 до 19.00 по московскому времени. Министерство не приводит информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента.

    Власти подчеркивают, что все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей региона принимаются в полном объеме.

    Ранее Минобороны сообщало, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России.

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    23 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Ростовская область подверглась атаке беспилотников, на промышленном предприятии произошло возгорание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Работники предприятия в Каменском районе не пострадали, сообщил Слюсарь в Telegram.

    По его словам, силы ПВО отражают воздушную атаку на севере региона, беспилотники сбиты в пяти районах области.

    Напомним, вечером в воскресенье российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами, в том числе над Ростовской областью. Кроме того, ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью еще два украинских БПЛА.

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    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР

    Марочко заявил о потерях и отступлении ВСУ и продвижении армии России в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за минувшую неделю оставили стратегические позиции на рубежах Луганской народной республики, несмотря на попытки стабилизировать фронт, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что военные формирования Украины всю неделю оставляли занятые позиции и теряли стратегические высоты на рубежах Луганской народной республики, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта, попытки украинского командования стабилизировать фронт успеха не имели: противник нес значительные потери в вооружении, технике и живой силе.

    Марочко отметил, что российские силы не только улучшили тактическое положение по переднему краю, но и продвинулись в глубину обороны противника. Он также уточнил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, а группировка «Запад» – населенные пункты Московка и Долгенькое в Харьковской области.

    Эксперт сообщил, что за минувшую неделю в боях на рубежах ЛНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными 4,1 тыс. солдат и иностранных наемников – это на 255 человек больше, чем неделей ранее. Основные потери в живой силе украинская сторона понесла в зоне ответственности группы войск «Запад».

    Кроме того, по его информации, за указанный период российская армия уничтожила два танка, 40 орудий полевой артиллерии, 21 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, около 140 различных боевых машин, а также 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над Редкодубом в Харьковской области.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что на территории ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

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    23 июня 2025, 09:56 • Новости дня
    Пушилин: ВС России освободили все пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году

    Пушилин сообщил об освобождении всех ключевых пунктов контрнаступления ВСУ 2023 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с освобождением поселка Перебудово российские силы завершили освобождение всех населенных пунктов, откуда украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году, передает ТАСС.

    Пушилин уточнил, что за последнюю неделю были освобождены Ульяновка, Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудово, который на русском языке называется Перестройка.

    «С его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эти изменения на линии фронта являются достаточно знаковыми для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска сосредоточили дополнительные силы в населенном пункте Котлино к западу от Красноармейска в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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