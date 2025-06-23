Участники «Время героев» отправились в экспедицию на ледоколе «50 лет Победы»

Представители «Время героев» начали обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы»

Tекст: Денис Тельманов

Обучение второго потока президентской программы «Время героев» проходит на атомном ледоколе Росатома, сообщается на официальном сайте программы. В экспедицию отправились 85 участников, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Модуль организован Высшей школой государственного управления президентской академии.

Ректор академии Алексей Комиссаров отметил: «В ходе экспедиции участников ждет очень напряженная программа. Это испытание во всех смыслах этого слова: непростые условия, работа по 12-14 часов, высокая плотность теоретических и практических занятий. Но при этом такой опыт оставляет незабываемые впечатления».

Заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша поприветствовал участников и выразил надежду, что они оценят мощь ледокола и полюбят Арктику, несмотря на трудности экспедиции. Он подчеркнул, что участие в проекте стало традицией для госкорпорации.

Важным мероприятием экспедиции станет церемония зажжения Вечного огня на Северном полюсе. В этом году часть Вечного огня взяли из Музея Победы и, согласно плану, доставят на ледоколе к самой северной точке планеты, посвятив этот акт 80-летию Победы.

Участники также приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания», почтили память жертв Великой Отечественной войны и опустили венок в воды Арктики.

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