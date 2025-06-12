Герой России назвал программу «Время героев» социальным лифтом для участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что программа «Время героев» стала для него настоящим социальным лифтом после серьезного ранения, когда казалось, что жизнь потеряла смысл, сообщается на сайте ЕР. По его словам, благодаря поддержке государства и партии, он получил доверие и важные назначения, связанные с вопросами поддержки ветеранов и участников СВО.

«Я действительно почувствовал, что такое социальный лифт. Государство мне доверило такое важное направление», – отметил Сайбель, говоря о своей работе в комиссиях при президенте и Госсовете, а также в компании «Российские железные дороги». Отдельно он подчеркнул, что ключевая задача сейчас – помощь участникам СВО и членам их семей.

Путин в ответ подчеркнул, что бессмертие России выражается в победах, а путь к ним прокладывают такие люди, как Сайбель и его товарищи. По словам президента, получение руководящих должностей для героев – это не привилегия, а новая форма служения Отечеству.

Напомним, образовательная программа «Время Героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» по поручению Президента. Её целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.