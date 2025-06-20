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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию
    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Названо число прибывших в прошлом году мигрантов в Россию
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Премьер Франции застрял в истребителе Rafale на авиасалоне
    Шахзаде Ирана назвал Хаменеи единственным предателем страны
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    20 июня 2025, 08:15 • Новости дня

    Работы по локализации аварии на Енисее завершены

    Tекст: Дарья Григоренко

    На реке Енисей в Красноярском крае спасатели завершили основные работы по локализации аварии, очистив свыше 10 километров береговой линии, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

    Озерских в своем Telegram-канале отметил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий происшествия, спасатели за сутки очистили более 10 километров береговой полосы и около 7500 квадратных метров водной поверхности.

    По словам Озерских, специалисты Минэкологии края за последние дни взяли 15 проб воды в 30-километровой зоне происшествия. «Левый берег и середина Енисея в месте локализации аварии – чистые. Ближе к месту происшествия зафиксированы незначительные превышения нормативов», – отметил глава района.

    Росрыболовство доложило, что массовой гибели речных биоресурсов не зафиксировано. Ведомство сейчас оценивает нанесенный экологический ущерб, после чего планируется работа с владельцем аварийного судна.

    Специалисты готовятся поднять с мели частично затопленное судно. Водолазы и работники судоремонтных служб уже устранили пробоины и подготовили судно к откачке воды. Ожидается, что к выходным будет ясно, возможно ли поднять буксир.

    Дополнительно установлены еще два ряда боновых заграждений по 50 метров ниже по течению возле деревни Подпорожье. К операции подключаются дополнительные силы речников из других регионов страны. До поступления судна в ремонтный док полная ликвидация последствий аварии считаться завершенной не будет.

    12 июня Озерских сообщал, что на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

    Напомним, вечером 8 июня буксирный теплоход с двумя баржами получил пробоину и повреждение рулевого управления, после чего судно прибило к берегу. Топливный бак оказался поврежден, в результате произошел разлив дизтоплива. Первоначально объем утечки оценивали в 10-15 тонн, позднее уточнили до 30 тонн. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации.

    19 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    @ Giorgos Zachos/Sopa Images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице прошел масштабный митинг против действий агентства по розыску и менеджменту активов АРМА, сообщают украинские СМИ.

    Протест стал самым массовым со времен конфликта с Россией, на городские улицы вышло около тысячи человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Демонстранты собрались перед Домом профсоюзов. По их мнению, агентство отнимает у них земли и право на голос. Недовольные поставили ультиматум властям: те должны или назначить военного руководителя ведомства, или протестов станет больше.

    Руководство киевского режима пока не реагировало на эти заявления.

    Комментарии (16)
    19 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Песков прокомментировал возвращение релокантов из Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие из страны граждане, не нарушавшие закон и возвращающиеся обратно, не повлияют на ситуацию внутри общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он ответил на вопрос, есть ли у российского руководства понимание, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали после 2022 года.

    «Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак», – заключил он.

    Ранее МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

    Комментарии (61)
    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 21:23 • Новости дня
    Шахзаде Ирана назвал Хаменеи единственным предателем страны

    Реза Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем

    Шахзаде Ирана назвал Хаменеи единственным предателем страны
    @ Iranian Leader Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын последнего шаха Ирана (шахзаде) назвал аятоллу Хаменеи единственным предателем в противостоянии с Израилем, подчеркивая благоприятные условия для перемен в стране.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи является «единственным предателем» в конфликте между Ираном и Израилем, заявил в интервью газете Financial Times 64-летний Реза Пехлеви, старший сын последнего шаха Ирана, свергнутого во время Исламской революции 1979 года, передает Financial Times.

    Пехлеви отметил, что впервые за долгие годы условия для перемен в Исламской республике стали более благоприятными.

    Накануне он обратился к иранцам с призывом «восстать» и «вернуть Иран». Пехлеви подчеркнул: «Хаменеи – единственный предатель в этом конфликте».

    С 13 июня Израиль реализует операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным и военным объектам в Иране. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание – 3», атакуя военные цели в Израиле. В результате обоюдных атак пострадали сотни человек, и обе стороны продолжают обмен ударами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 июня перечислил основные задачи военной операции, не исключив возможность смены власти в Иране. Россия также отреагировала на происходящее, осудив удары Израиля и заявив, что действия Ирана соответствуют праву на самооборону. Ранее представители Евросоюза обсуждали потенциальную ликвидацию руководства Исламской республики.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время ракетного удара по Израилю вечером в среду применялась двухступенчатая баллистическая ракета нового поколения. Тегеран опроверг появившиеся сообщения о визите своих переговорщиков в Оман, указав на несоответствие этой информации действительности. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Комментарии (30)
    19 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ

    Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ

    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных, сообщили СМИ.

    В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.

    По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.

    Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

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    19 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что решение по Нагорному Карабаху укрепило независимость Армении и изменило статус страны на международной арене.

    Пашинян, выступая в парламенте на утверждении исполнения бюджета за 2024 год, заявил, что, признав в 2022 году права Азербайджана на Нагорный Карабах, он преобразовал страну из «осажденной крепости» в полноценное суверенное государство, передает ТАСС.

    Пашинян подчеркнул: «Мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения». По его словам, признание территориальной целостности Армении стало точкой завершения трансформации страны и ее руководства.

    Он отверг обвинения оппозиции в том, что стал первым премьером, признавшим Карабах в составе Азербайджана. Пашинян пояснил, что такое решение связано с осознанием переплетенности территориальных вопросов с соседями. Также он отметил, что вопрос Карабаха ранее мешал формированию независимой и суверенной Армении.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года способствовало укреплению независимости и суверенитета Армении.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к российским инвестициям в Карабах.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, как 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха, а также о том, какое это имеет значение сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом.

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    19 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Киргизский бизнес потребовал особого статуса для сограждан в России
    Киргизский бизнес потребовал особого статуса для сограждан в России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев высказал мнение о необходимости особого статуса для Киргизии и кыргызов в России на ПМЭФ.

    Темир Сариев выступил на Петербургском международном экономическом форуме, передает 24.kg.

    По его словам, это желание объясняется тем, что в самые трудные времена Киргизия всегда был рядом с Россией.

    Сариев напомнил о подвиге Панфиловской дивизии во время Великой Отечественной войны и отметил, что этот момент стал переломным для обороны Москвы.

    Он также подчеркнул, что Киргизия протянула руку, когда началась СВО. «Это побуждает Россию считать КР самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике. Надежность – штука очень редкая, дефицитная», – сказал он.

    Сариев отметил, что надежность Киргизии как партнера заслуживает особого внимания и поощрения со стороны России.

    Ранее власти Киргизии подтвердили сохранение за русским языком официального статуса.

    Комментарии (59)
    19 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет

    NBC: Израильская ПВО перехватила только 65% иранских ракет

    Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эффективность работы системы противовоздушной обороны Израиля снизилась по сравнению с предыдущими днями, что связывают с изменением тактики Ирана.

    Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что за последние сутки средства ПВО Израиля смогли перехватить только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был значительно выше и составлял почти 90% за предыдущие сутки.

    По словам источника телеканала, снижение эффективности израильской ПВО связано с тем, что Иран, предположительно, начал использовать ракеты, способные достигать целей на три-четыре минуты быстрее, чем ранее применявшиеся боеприпасы.

    Источник также подчеркнул, что применение более скоростных ракет затрудняет перехват и усложняет работу оборонительных систем.

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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская противовоздушная оборона за последние сутки перехватила только 65% иранских ракет. В предыдущие сутки военные Израиля смогли перехватить почти 90% ракет.

    По данным израильской разведки, Иран использует новые ракеты, которые достигают цели на три-четыре минуты быстрее. Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются, и они могут закончиться в ближайшее время.

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    19 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети опубликовали видеозапись американских военных, на котором бомбардировщик ВКС России Су-24 пролетел рядом с кораблем Североатлантического альянса.

    Появилось видео, снятое американскими военными, на котором запечатлен полет бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    В ходе полета бомбардировщик выпустил тепловые ловушки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.

    В ролике запечатлено, как самолет пролетел над водной гладью на небольшой высоте и выпустил два тепловых снаряда. Когда именно была сделана видеозапись, неизвестно, но сообщается, что ее сделали с корабля ВМС США.

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    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    19 июня 2025, 15:04 • Новости дня
    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией

    Политолог Рар: Отношения России и Германии оказались на пороге военного конфликта

    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение Москвы выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве логичен: Германия является одним из крупнейших оружейных доноров Украины, а часть немецких элит и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступают за усиление антироссийских санкций, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

    «Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Германия вооружает Украину и пытается вместе с Британией создать на Западе коалицию против России?» – задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Москвой выступает только партия «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

    «Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

    Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

    Ранее стало известно о намерении России выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, вступившего в силу в июне 1996 года. «Соглашение в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», – говорится в сообщении МИД России.

    Ведомство обратило внимание, что немецкие власти «целенаправленно идеологически обрабатывают население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцируют обострение военно-политической ситуации». «Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – отмечается в заявлении.

    В самом соглашении указывается, что оно создано для военно-технического сотрудничества профильных российских и немецких предприятий, организаций и ведомств. Для реализации инициатив была учреждена двусторонняя комиссия.

    Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на утрату нейтрального статуса Германии относительно украинского кризиса. Он напомнил, что сейчас ВСУ используют против российских сил в зоне СВО немецкие танки Leopard, а Берлин не исключает поставок Киеву ракет Taurus.

    «Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов, переданных из запасов бундесвера, на 5,2 млрд евро.

    Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в Германии – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Это делает Берлин вторым после Вашингтона крупным донором ВСУ.

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    19 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля

    ВСНБ: Иран прекратит удары по Израилю после выплаты репараций

    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.

    Иран прекратит удары по Израилю только после выплаты репараций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что возмездие будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не будет наказан и не выплатит компенсации Исламской республике.

    Прямая речь ВСНБ гласит: «Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены». По информации агентства IRNA, решение связано с последними событиями в регионе и позицией Тегерана в отношении ответных мер на действия Израиля.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана допустили вариант перекрытия Ормузского пролива в ответ на атаки со стороны Израиля и его союзников.

    Из Ирана были выпущены порядка 20 ракет по территории Израиля.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес комбинированный удар по командно-разведывательному центру армии Израиля с использованием стратегических ракет и беспилотников.

    Комментарии (9)
    19 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Названо число прибывших в прошлом году мигрантов в Россию

    МВД сообщило о прибытии в Россию 6,3 млн мигрантов в прошлом году

    Названо число прибывших в прошлом году мигрантов в Россию
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства, заявила на ПМЭФ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

    По словам Казаковой, более 6 млн мигрантов прибыли в Россию с начала 2024 года, передает РИА «Новости».

    По ее словам, страна вернулась к допандемийным показателям – в прошлом году в Россию въехало около 6,3 млн иностранных граждан, при этом порядка 50% мигрантов прибыли с целью трудоустройства.

    Материалы МВД, озвученные на сессии ПМЭФ, уточняют, что большинство приезжих – выходцы из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

    Форум ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня.

     Ранее сообщалось, что свыше 800 тыс. иностранных граждан учтены в реестре контролируемых лиц.

    В Госдуме анонсировали рассмотрение закона о передаче в МВД данных о детях мигрантов.

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    19 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Уехавший в США пенсионер получил штраф за российские «северные» выплаты

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший военный пенсионер с Камчатки, переехавший в США, был оштрафован на 150 тыс. рублей за получение северных надбавок к пенсии на сумму более 1,5 млн рублей.

    Решение о штрафе вынес Мильковский районный суд Камчатского края, передает «Коммерсантъ». Бывший военнослужащий Тихоокеанского флота, обладающий двойным гражданством и ныне проживающий в США, получил штраф в 150 тыс. рублей за незаконное получение компенсаций на сумму более 1,5 млн рублей.

    В суде отметили, что пенсионер, уехав из России и не уведомив военкомат о смене места жительства, продолжил получать выплаты с надбавкой за проживание в районе Крайнего Севера, к которому штат Иллинойс не относится. Подсудимый признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб, а также внес благотворительный взнос в фонд «Защитники Отечества».

    Суд учел прежние заслуги пенсионера, включая участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и наличие государственных наград, при определении меры наказания.

    Ранее бывший полицейский из Техаса получил полтора года лишения водительских прав и штраф 30 тыс. рублей за управление автомобилем в Москве в состоянии опьянения.

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    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

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    19 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Премьер Франции застрял в истребителе Rafale на авиасалоне

    Премьер Франции Байру застрял в кабине истребителя Rafale на авиасалоне

    Премьер Франции застрял в истребителе Rafale на авиасалоне
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время посещения Парижского авиасалона премьер-министр Франсуа Байру не смог самостоятельно выбраться из кабины нового истребителя.

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался в затруднительном положении на Парижском авиасалоне, передает RT.

    Он с трудом выбрался из французского истребителя Rafale во время демонстрационного показа. В журнале Entrevue сообщили: «Франсуа Байру сел в Rafale – французский истребитель. Но возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек».

    Инцидент произошел на фоне презентации новой модификации Rafale F5, которая стала главным событием авиасалона.

    Видео неудачной попытки покинуть истребитель быстро разошлось в социальных сетях и стало поводом для обсуждения среди посетителей выставки.

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