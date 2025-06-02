Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Москва направила запрос Венесуэле по поводу задержания россиян
Российские дипломаты обратились к властям Венесуэлы с запросом о причинах задержания группы российских граждан, уточнив детали предъявленных обвинений.
Россия направила официальный запрос властям Венесуэлы по поводу сообщений о задержании группы российских граждан, передает ТАСС.
МИД запросил информацию о характере выдвинутых обвинений в адрес задержанных. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «В случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет, безусловно, оказано необходимое консульское содействие».
Захарова добавила, что по данным ведомства, Российско-Венесуэльская торговая палата является автономной посреднической организацией, занимающейся содействием торгово-экономическим отношениям между странами. Дипломат отметила, что у МИД есть собственные оценки деятельности палаты, однако публично их комментировать не считает нужным, как и обсуждать ее отношения с российским посольством в Каракасе.
Мария Захарова напомнила, что реальное двустороннее сотрудничество между Россией и Венесуэлой координирует Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня. В ее работе участвуют зампред правительства России, исполнительный вице-президент Венесуэлы, а также Деловой совет «Россия – Венесуэла».
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