Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.9 комментариев
Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
Авиакомпания Turkish Airlines выпустила памятку для российских пассажиров, следующих из Стамбула в ряд стран Латинской Америки.
Новые правила касаются рейсов, прибывающих в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, передает «Газета.ru».
Пассажиры, не соответствующие требованиям, могут столкнуться с проблемами при посадке на рейс. В частности, необходимо иметь единый или сквозной номер бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, предъявить подтверждение бронирования гостиницы.
Также следует иметь при себе кредитную карту и достаточное количество денежных средств. Пассажиры должны соблюдать соответствие между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы и провезти с собой багаж, помимо ручной клади.
Помимо этого, путешественникам необходимо предъявить нотариально заверенные подтверждения целей поездки, если указаны работа, обучение и другие подобные причины.
Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство рекомендовало россиянам в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.