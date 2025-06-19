Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.2 комментария
МВД предложило считать новые технологии отягчающим обстоятельством при преступлениях
Необходимо ужесточить ответственность за преступления с применением современных технологий, заявил статс-секретарь и замминистра внутренних дел Игорь Зубов на пленарном заседании ПМЭФ.
«Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных и так далее, и за применение. Применил при любом преступлении – мера, отягчающее наказание», – цитирует Зубова ТАСС.
Зубов поддержал ужесточение ответственности для операторов связи, а также за выдачу кредитов и микрозаймов. Он также высказался за законодательное урегулирование криптовалюты в целях борьбы с мошенничеством.
Кроме того, Зубов назвал дистанционные мошенничества против российских граждан системным нападением на страну со стороны международной организованной преступности и указал на роль Украины в этих процессах.
Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил, что у ведомства есть данные о 30 тыс. дропперов – лиц, помогающих преступникам обналичивать похищенные деньги. По его словам, всего в России может быть до 2 млн таких людей, но уголовная ответственность грозит не всем, поскольку у них есть возможность прекратить преступную деятельность.
Зубов добавил, что количество дропперов сокращается, а виновные должны будут компенсировать нанесенный ущерб вместе с преступниками.
Ранее МВД России сообщило о новом способе вовлечения граждан Белоруссии в дропперство через однодневные командировки для открытия карт в российских банках.