МВД предупредило о вовлечении белорусов в дропперство на территории России

Tекст: Мария Иванова

Мошенники начали предлагать гражданам Белоруссии краткосрочные командировки в Россию для открытия российских банковских карт, передает Telegram-канал МВД.

публикациях в Telegram и соцсетях гражданам предлагают оплачиваемую поездку в такие города, как Смоленск, Москва и Петербург, обещая «легкий заработок». Участникам схемы предлагается оформить карту банка для целей, связанных с «процессингом» или «крипто-арбитражем».

На практике, предупредили в МВД, оформленная карта используется киберпреступниками для вывода средств обманутых граждан. При этом ответственность за действия с картой несет ее владелец.

МВД напомнило о необходимости проявлять осторожность при подобных предложениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный Банк России выделил три основные типа дропперов, использующихся в мошеннических схемах.

Ранее полиция задержала в Татарстане и Новосибирске более 100 человек по подозрению в выводе украденных денег.