Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.0 комментариев
МВД предупредило о вовлечении белорусов в дропперство на территории России
В МВД сообщили о новом способе вовлечения граждан Белоруссии в дропперство через однодневные командировки для открытия карт в российских банках.
Мошенники начали предлагать гражданам Белоруссии краткосрочные командировки в Россию для открытия российских банковских карт, передает Telegram-канал МВД.
публикациях в Telegram и соцсетях гражданам предлагают оплачиваемую поездку в такие города, как Смоленск, Москва и Петербург, обещая «легкий заработок». Участникам схемы предлагается оформить карту банка для целей, связанных с «процессингом» или «крипто-арбитражем».
На практике, предупредили в МВД, оформленная карта используется киберпреступниками для вывода средств обманутых граждан. При этом ответственность за действия с картой несет ее владелец.
МВД напомнило о необходимости проявлять осторожность при подобных предложениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный Банк России выделил три основные типа дропперов, использующихся в мошеннических схемах.
Ранее полиция задержала в Татарстане и Новосибирске более 100 человек по подозрению в выводе украденных денег.