С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
МВД задержало в Татарстане и Новосибирске более 100 человек за вывод украденных денег
В Татарстане и Новосибирске задержаны более 100 человек, связанных с преступными группами, которые выводили украденные средства, преимущественно на Украину, что стало результатом масштабной операции МВД .
Более 100 человек были задержаны в Татарстане и Новосибирске в результате операции по пресечению деятельности преступных групп, занимавшихся выводом украденных средств за границу, преимущественно на Украину.
Как сообщает ТАСС, заместитель главы МВД Андрей Храпов подчеркнул, что эти мероприятия были направлены на декриминализацию регионов, где на протяжении долгого времени действовали схемы вывода денег.
По словам Храпова, в ходе операции задержаны молодые люди, занимавшиеся так называемым «дропперством». В Новосибирске были задержаны более 60 человек, а в Татарстане – более 40. Эти группы использовали сложные схемы для вывода средств за границу, что стало предметом пристального внимания правоохранительных органов.
В обоих регионах возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ, касающейся организации преступного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане выявили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 300 россиян из различных регионов. Организаторы Sincere Systems Group задержаны за мошенничество на 100 млн долларов. В Казани суд вынес приговор «звезде» финансовой пирамиды Finiko.