В Татарстане задержали организаторов финансовой пирамиды

В Татарстане выявили финансовую пирамиду, ее жертвами стали 300 россиян из регионов, мошенники смогли выручить свыше 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые вовлекали вкладчиков к участию в «высокодоходной финансовой деятельности» на базе их платформы, структура работала как инвестиционная пирамида, чей доход появлялся за счет постоянного привлечения денег новых вкладчиков, сказала Волк ТАСС.

Уголовное дело завели по статье о мошенничестве. Аферисты действовали с мая 2020 года по август 2021 года, за это время они украли у более 300 порядка 200 млн рублей.

Жертвами стали жители Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Сейчас задержаны пятеро подозреваемых, их поместили под стражу, двое других объявлены в международный розыск. В розыске также находятся трое лидеров казанского филиала пирамиды, их арестовали заочно.

Летом 2022 года была задержана «директор сети» финансовой пирамиды Finiko, которая, по мнению следствия, собрала свыше 5 млн долларов у вкладчиков.