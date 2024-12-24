Организаторы Sincere Systems Group задержаны за мошенничество на 100 млн долларов

МВД задержало организаторов Sincere Systems Group за мошенничество на 100 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным следствия, задержанные создали сеть представительств по всей России, где их сотрудники искали клиентов и проводили семинары, убеждая в успешности компании на рынке FOREX, передает ТАСС. Клиентам обещали доход до 30% в месяц, демонстрируя якобы успешные вложения.

Волк уточнила, что средства, полученные от вкладчиков, переводились на криптовалютные биржи, одна из которых имела украинский адрес. Взамен инвесторы получали цифровые активы компании, не имеющие реальной ценности. В личных кабинетах вкладчиков отображался баланс, который искусственно увеличивался, но вывести средства им не позволяли, ссылаясь на блокировку счетов.

В рамках расследования полиция провела более 30 обысков в Башкортостане, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе. Были изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламные материалы и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Двоих организаторов схемы арестовали, 13 человек доставлены в полицию для проведения следственных действий.

В начале декабря суд в Петербурге приговорил руководителя компании TORestate Андрея Петрунькина к 12 годам колонии за мошенничество на сумму более 67 млн рублей.