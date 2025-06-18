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Адвокат: Карапетян находится в закрытой зоне суда Еревана для задержанных
Самвел Карапетян, находящийся в статусе задержанного, продолжает оставаться в специальной закрытой зоне суда в Ереване после завершения заседания.
Российский бизнесмен Самвел Карапетян остается в суде Еревана в специальной закрытой зоне для лиц, находящихся в статусе задержанных, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил адвокат предпринимателя Рубен Акопян у здания суда.
По словам юриста, заседание по вопросу избрания меры пресечения уже завершилось, однако когда будет объявлено решение, пока неизвестно.
Акопян также уточнил местонахождение Карапетяна: «Он находится в суде. Там есть специальная закрытая зона для лиц, находящихся под запретом».
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, адвокат Рубен Акопян сообщил о задержании более 50 человек у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Десятки сотрудников полиции дежурят у здания суда общей юрисдикции в районе Аван в Ереване, куда был доставлен задержанный Самвел Карапетян. Следственный комитет Армении ходатайствовал перед судом о заключении под стражу российского предпринимателя.