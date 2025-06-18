В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Полицейский кордон выстроился у суда по делу Карапетяна
Десятки сотрудников полиции дежурят у здания суда общей юрисдикции в районе Аван в Ереване, куда был доставлен задержанный российский предприниматель Самвел Карапетян.
Обстановка возле суда остается спокойной, несмотря на присутствие многочисленных сторонников бизнесмена и жителей города. Время начала судебного заседания пока не объявлено, адвокатам Карапетяна ходатайство не предоставляли, передает ТАСС.
Автомобиль с задержанным предпринимателем выехал из здания Следственного комитета Армении и направился к зданию суда, где должно пройти заседание по вопросу о мере пресечения. Время слушания пока не оглашалось.
Напомним, в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна возбуждено дело о публичном призыве к захвату власти, по которому готовится ходатайство об аресте.
Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.
Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку. У дома Карапетяна задержали более 50 человек.