Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
У дома Карапетяна задержали более 50 человек
Адвокат Рубен Акопян сообщил о задержании более 50 человек у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна.
Он отметил, что по отношению к задержанным были применены несоразмерные меры принуждения, а также были нарушены права на неприкосновенность жилья, передает ТАСС.
В настоящее время точные причины задержаний и обстоятельства произошедшего не уточняются. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна возбуждено дело о публичном призыве к захвату власти, по которому готовится ходатайство об аресте.
Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.
Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.