У дома Карапетяна задержали более 50 человек

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что по отношению к задержанным были применены несоразмерные меры принуждения, а также были нарушены права на неприкосновенность жилья, передает ТАСС.

В настоящее время точные причины задержаний и обстоятельства произошедшего не уточняются. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна возбуждено дело о публичном призыве к захвату власти, по которому готовится ходатайство об аресте.

Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.

Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.