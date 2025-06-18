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СК Армении обратился в суд с ходатайством об аресте Карапетяна
Следственный комитет Армении ходатайствовал перед судом о заключении под стражу российского предпринимателя Самвела Карапетяна.
В комитете уточнили, что соответствующее уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении после поступления сообщения в Главное управление по расследованию преступлений против государства, передает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что 18 июня 2025 года прокурору, осуществляющему надзор за законностью уголовного производства, было направлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования. Прокурор в тот же день принял решение о возбуждении такого преследования в отношении Карапетяна.
В Армении против предпринимателя возбуждено дело о публичном призыве к захвату власти, по которому готовится ходатайство об аресте. Десятки сотрудников полиции дежурят у здания суда общей юрисдикции в районе Аван в Ереване, куда был доставлен задержанный российский предприниматель.
Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку. У дома Карапетяна задержали более 50 человек.