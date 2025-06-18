СК Армении обратился в суд с ходатайством об аресте Карапетяна

Tекст: Александра Юдина

В комитете уточнили, что соответствующее уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении после поступления сообщения в Главное управление по расследованию преступлений против государства, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что 18 июня 2025 года прокурору, осуществляющему надзор за законностью уголовного производства, было направлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования. Прокурор в тот же день принял решение о возбуждении такого преследования в отношении Карапетяна.

В Армении против предпринимателя возбуждено дело о публичном призыве к захвату власти, по которому готовится ходатайство об аресте. Десятки сотрудников полиции дежурят у здания суда общей юрисдикции в районе Аван в Ереване, куда был доставлен задержанный российский предприниматель.

Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку. У дома Карапетяна задержали более 50 человек.