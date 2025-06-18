В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
ВЦИОМ зафиксировал рост доли просмотров российских сериалов до 97%
Доля российского контента в телесериалах достигла 97%, а в фильмах – 63%, что отражает заметный рост интереса к отечественной продукции за последние три года, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая на ПМЭФ.
Федоров сообщил, что россияне 97% времени просмотра сериалов посвящают именно отечественным проектам. По его словам, еще несколько лет назад эта цифра составляла 77%. В кино также наблюдается рост интереса к российскому контенту: соотношение выросло с 40% в 2021 году до 63% в этом году, передает РИА «Новости».
Данные были представлены в рамках сессии «Все течет, все меняется: новые тренды потребления» на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня.
Ранее ВЦИОМ назвал процент остающихся в «мобильном рабстве» россиян.