ВС России нанесли поражение цехам производства ударных БПЛА ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM, семь американских снарядов РСЗО HIMARS и 236 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64206 беспилотников, 611 ЗРК, 23 953 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 331 орудие полевой артиллерии и минометов, 36996 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ. До этого было нанесено поражение предприятию ВПК Украины. В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения.

За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.