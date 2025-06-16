Нанесено поражение предприятию ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и матсредств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 104 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63737 беспилотников, 611 ЗРК, 23922 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26251 орудие полевой артиллерии и минометов, 36910 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения. До этого они поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ.

За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.