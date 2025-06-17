  • Новость часаВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
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    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    17 июня 2025, 12:59 • Новости дня

    ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM и 233 беспилотников, из них 203 вне зоны проведения спецоперации.

    Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других бронемашин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщили, что было нанесено поражение предприятию ВПК Украины. В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения.

    За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

    17 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.

    Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

    Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.

    Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.

    На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

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    17 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

    «РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.

    Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

    Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

    Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    16 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

    В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

    По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

    «По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

    В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

    В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.

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    16 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Зеленский потребовал выдачи украинских уклонистов из Австрии

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на содействие Вены в возвращении скрывающихся от призыва мужчин, находящихся сейчас на территории Австрии.

    Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии, передает URA.ru. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом Зеленский заявил: «Это безответственно, особенно в военное время. Мы надеемся, что Австрия поможет нам в этом вопросе».

    По данным австрийских властей, после начала спецоперации на Украине страна приняла от 70 до 80 тыс. украинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Владимира Зеленского.

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    16 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

    Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Земфира ( признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были внесены в скандальную украинскую базу «Миротворец» за манипуляцию информацией.

    Земфира (признана иноагентом) оказалась в базе «Миротворца» по обвинениям в «отрицании российской агрессии» на Украине и манипуляциях общественно значимой информацией, передает РИА «Новости».

    Хаматова была внесена на сайт за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым и участие в попытках признания присоединения республики к России. Кроме того, на ресурсе сообщается, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

    Министерство юстиции России внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, проводила концерты в недружественных странах, призывая против спецоперации, и получала поддержку от зарубежных источников. В настоящее время, по данным Минюста, Земфира* проживает за пределами России.

    Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине, переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник». В интервью латвийскому телевидению Хаматова говорила, что не придавала значения своему званию народной артистки России, не знает, что оно дает, и считает это звание «советским пережитком».

    Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

    В эту базу также попал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин.

    Российский актер Марк Эйдельштейн был внесен в базу «Миротворца».

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    17 июня 2025, 09:52 • Новости дня
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    @ Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Рост противостояния между Израилем и Ираном может привести к сокращению западных поставок вооружения Киеву, поскольку США считают Израиль приоритетным союзником, пишет испанская El Pais.

    Испанское издание Pais сообщает, напряженность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок западного оружия Киеву, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном негативно сказывается на ситуации на Украине, поскольку приоритеты США смещаются в сторону поддержки Израиля, их основного союзника в регионе.

    Также в статье подчеркивается, что на фоне усиливающегося противостояния на Ближнем Востоке для Украины сохраняется риск снижения внимания и ресурсов Запада. Особенно остро эта проблема стоит в отношении поставок вооружения и военной техники.

    Pais указывает, что эта ситуация может серьезно повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия, поскольку значительная часть западной помощи теперь может быть перенаправлена в другую часть мира.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках достигнутых в начале июня договоренностей Россия передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила вернуть еще 2 тыс. 239 тел, сообщило Министерство обороны.

    В понедельник Россия передала Украине 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ и вернула тела 51 российского военного, следует из сообщения в Telgrаm-канале Минобороны. Передача произошла согласно соглашениям, заключенным 2 июня в Стамбуле.

    Всего украинской стороне с начала гуманитарной акции передано 6 тыс. 60 тел. В то же время Украина передала России тела 78 погибших российских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило о готовности передать еще 2 тыс. 239 тел погибших военнослужащих ВСУ на данном этапе.

    Ранее в воскресенье Россия передала Украине очередные 1,2 тыс. тел военнослужащих.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших.

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    16 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины

    СМИ сообщили о недовольстве поляков помощью Киеву со стороны властей

    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В польском обществе усиливается критика в адрес властей за излишнюю и преждевременную финансовую помощь Украине, особенно без учета мнения большинства граждан.

    Жители Польши устали от инициатив польских властей по оказанию финансовой поддержки Украине и не желают больше мириться с такими решениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mysl Polska.

    Отмечается, что Польша была одной из первых стран, оплативших кредиты Киева, не дожидаясь формального обращения Украины к Еврокомиссии за помощью.

    «Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», – приводятся в статье слова о настроениях внутри страны.

    По данным издания, общественное недовольство связано с тем, что решения принимаются без согласования с гражданами и вопреки их мнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни.

    Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    16 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации
    Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине молодой мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы попытаться уехать в Европу и избежать службы.

    Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на одном из пунктов пропуска задержали 30-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые предъявили документы о браке, передает «Российская газета». Супруги уверяли, что между ними существует большая любовь, несмотря на то, что разница в возрасте составляет почти двадцать лет.

    Во время проверки мужчина и женщина начали путаться в деталях совместной жизни, а в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что женщина является бывшей тещей задержанного.

    В ведомстве отметили, что теперь паре грозит уголовная ответственность за попытку выезда по поддельным основаниям.

    В мае украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, переодевшись в гражданскую одежду.

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    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС Россиии нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

    Поставленная цель ударов был достигнута. В итоге все назначенные объекты поражены сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее были названы цели российских ударов по аэропорту Киева

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    17 июня 2025, 09:49 • Новости дня
    Die Presse: Трамп не встретится с Зеленским на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде не состоится из-за изменений в расписании, пишет Die Presse.

    По информации газеты, Зеленский находился в Вене, откуда должен был отправиться в Канаду для участия в мероприятиях саммита Группы семи, передает ТАСС.

    Ожидалось, что в рамках саммита Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако Die Presse отмечает, что встреча не состоится из-за того, что Трамп покинул Канаду раньше запланированного срока.

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.


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    17 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 147 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над несколькими областями России были перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в период с 23.30 по московскому времени 16 июня до 07.00 утра 17 июня перехваты производились над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями, а также в Московском регионе.

    В Минобороны также сообщили, что всего с 20.00 16 июня до 07.00 17 июня ПВО удалось уничтожить 198 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Тверской областью. Также Минобороны доложило о 51 сбитом БПЛА над Белгородской областью за 3,5 часа с 20.00.

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    17 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России прорвали укрепленную оборону ВСУ севернее Верхнекаменского в ДНР

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Военный эксперт сообщил, что мощный концентрированный удар и натиск российских войск позволили осуществить этот прорыв.

    По информации Марочко, прорыв обороны ВСУ дал возможность российским бойцам продвинуться к поселку Серебрянка. Он добавил, что такое развитие событий ухудшило тактическое положение украинских войск у населенного пункта Григоровка.

    Эксперт отметил, что украинские подразделения в настоящее время пытаются удержать ключевые позиции в районе Верхнекаменского. По его словам, в этом районе продолжаются ожесточенные боестолкновения.

    Ранее  Марочко сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

    ВС России продвигаются к Северску с нескольких направлений.


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    16 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Москалькова сообщила о возвращении числившихся без вести пропавшими военных

    Москалькова: Среди вернувшихся из украинского плена есть числившиеся без вести пропавшими

    Tекст: Евгения Караваева

    Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными, проходившего в рамках достигнутых договоренностей.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся домой во время обмена военнопленными с Украиной, оказались и те, кого ранее считали без вести пропавшими, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Особенно радует, что среди возвратившихся – воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших. Готовы оказать всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Вы не одни!» – заявила омбудсмен.

    Москалькова выразила благодарность президенту Владимиру Путину, Минобороны и всем ведомствам, участвовавшим в организации обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории, контролируемой Киевом, вернулась еще одна группа российских солдат. Самолет с военнослужащими приземлился в аэропорту Подмосковья 14 июня.

    Президент России Владимир Путин подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом.


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    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

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    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

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    Израиль готовит почву для сноса иранского руководства

    Израиль хочет не просто полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие – он стремится к гораздо большему. А именно – полностью поменять правящий режим в Тегеране. Почему текущая военная операция точно не принесет таких немедленных результатов, но может сработать в будущем? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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