ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM и 233 беспилотников, из них 203 вне зоны проведения спецоперации.

Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других бронемашин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне в Минобороны сообщили, что было нанесено поражение предприятию ВПК Украины. В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения.

За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.