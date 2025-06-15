Эксперт указала на растущую востребованность региональных колледжей и вузов

Кузнецова объяснила, что национальные рейтинги позволяют объективно оценить востребованность знаний и навыков выпускников на рынке труда. По ее словам, рейтинг обрабатывает данные почти 5 тыс. вузов и колледжей из всех регионов России, что помогает выявлять закономерности молодежной занятости с учетом направлений обучения и отраслевой специфики.

Кузнецова подчеркнула, что рейтинг дает абитуриентам и их родителям возможность увидеть полную картину образовательных возможностей, выходя за пределы личного опыта. Она отметила: «Рейтинг показывает, что «столичное» образование – не равно востребованное, а региональный вуз может быть конкурентоспособным в масштабах всей страны».

Среди топ-30-50 учебных заведений по разным направлениям много региональных вузов и колледжей, которые, как правило, имеют тесные связи с работодателями и адаптируют программы под рынок труда. Это позволяет абитуриентам находить интересные варианты образования и дальнейшей работы не только в столице, но и в регионах.

Кузнецова также отметила значимость рейтингов для оценки среднего профессионального образования, подчеркнув, что впервые проведена глобальная оценка востребованности выпускников колледжей по всей стране. Она добавила, что в 39 из 47 рейтингов лидируют региональные колледжи, а среди нестоличных лидеров выделяется Якутия, где пять колледжей заняли первые места.

В России были опубликованы первые национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей. Рейтинги вузов сформированы по восьми направлениям подготовки, включая инженерное дело, математику, здравоохранение и другие области. Для колледжей приведены 24 профессиональных кластера, а также отдельные рейтинги для ведомственных учреждений.

Учебные заведения разделены на группы по численности выпускников. Всего на портале «Работа России» размещен 81 рейтинг. В числе лидеров оказались как столичные, так и региональные вузы, включая МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, ИТМО, ЛЭТИ и другие. Филиалы вузов учитываются отдельно, а при равных показателях места делятся между заведениями.

Президент Владимир Путин в 2023 году на ПМЭФ поручил сформировать национальные рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства и заработных плат выпускников. Формирование таких рейтингов стала частью национального проекта «Кадры», стартовавшего с 1 января 2025 года.

