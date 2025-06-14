14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Консул Хорватии с супругой пострадали при ударах Ирана по Израилю
В результате ракетных ударов по Тель-Авиву легкие ранения получили консул Хорватии в Израиле и его супруга.
Консул Хорватии в Израиле и его супруга получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву, передает ТАСС. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман сообщил, что здание, где проживала семья, было повреждено в ходе атаки.
Министр Радман отметил: «Я был потрясен известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Пострадало здание, в котором они проживают. Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни».
Радман подчеркнул, что находится на постоянной связи с посольством Хорватии в Израиле, а диппредставительство предпринимает все меры для обеспечения безопасности сотрудников.
Глава МИД Хорватии добавил, что страна осуждает любые нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты, а также призывает к немедленной деэскалации и проявлению сдержанности.
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