Консул Хорватии с супругой пострадали при ударах Ирана по Израилю

Tекст: Мария Иванова

Консул Хорватии в Израиле и его супруга получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву, передает ТАСС. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман сообщил, что здание, где проживала семья, было повреждено в ходе атаки.

Министр Радман отметил: «Я был потрясен известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Пострадало здание, в котором они проживают. Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни».

Радман подчеркнул, что находится на постоянной связи с посольством Хорватии в Израиле, а диппредставительство предпринимает все меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Глава МИД Хорватии добавил, что страна осуждает любые нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты, а также призывает к немедленной деэскалации и проявлению сдержанности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дом посла Дании Винклера в Тель-Авиве повредила иранская ракета.

Супруга Аскольда Запашного Эллен показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах.

Одна из ракет, выпущенных по Тель-Авиву, попала в дом с квартирой экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.