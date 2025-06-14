14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.7 комментариев
Дом экс-тренера ЦСКА Итудиса в Тель-Авиве попал под обстрел
Одна из ракет, выпущенных по Тель-Авиву в ходе ночной военной операции Израиля, попала в дом, где находится квартира экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, сообщил израильский портал One.
Квартира бывшего тренера баскетбольного клуба ЦСКА Димитриса Итудиса в Тель-Авиве оказалась под обстрелом, передает РИА «Новости».
Одна из ракет попала в здание, где расположен его дом, однако квартира Итудиса не пострадала, поскольку находится на противоположной стороне от места удара. В момент удара сам специалист находился в Греции.
Димитрис Итудис, которому 54 года, возглавляет тель-авивский «Хапоэль» с ноября 2024 года. До этого на протяжении восьми лет он руководил баскетбольным клубом ЦСКА, приведя московскую команду к двум титулам Евролиги и шести победам в Единой лиге ВТБ.
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